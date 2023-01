Richard Semon (1859–1918): Expeditionen, Engramme und Epigenetik

Mnesis, das Gedächtnis, wurde von Platon (ca. 428 bis 348 v. Chr.) mit Eindrücken auf einer Wachstafel verglichen und als Ana-Mnesis verstand er den Akt der Erinnerung. Die moderne Gedächtnisforschung versucht diese Spuren mit molekularen und bildgebenden Verfahren sichtbar zu machen. Dabei wird immer wieder Richard Semon zitiert, der in seinem Werk Mneme die Begriffe Engramm und Ekphorie für das Einprägen und Hervorholen von Gedächtnisinhalten einführte (z. B. []). Überdies gewinnen Semons prinzipielle Überlegungen zur Vererbung erworbener Eigenschaften durch die moderne Epigenetik an Aktualität. Auch aus nervenärztlicher Sicht verdienen die besonderen Lebens- und Todesumstände des Wissenschaftlers Interesse. Dieser Beitrag liefert eine kurze Zusammenfassung seines Lebens und seiner Leistungen.

Entwicklung

36 , 54 ]. Die Lektüre von Charles Darwin weckte bereits auf dem Gymnasium sein Interesse an der Biologie, deren Studium er nach seinem Abitur 1879 bei Ernst Haeckel (1834 bis 1919; Arzt und Biologe) in Jena begann. Richard Wolfgang wurde am 22. August 1859 als drittes Kind des Börsenmaklers Simon Joseph und seiner Ehefrau Henriette Semon (gesprochen Semin) in Berlin geboren []. Die Lektüre von Charles Darwin weckte bereits auf dem Gymnasium sein Interesse an der Biologie, deren Studium er nach seinem Abitur 1879 bei Ernst Haeckel (1834 bis 1919; Arzt und Biologe) in Jena begann.

Anzeige

1 1 1 1883 Das Nervensystem der Holothurien (Zoologische Dissertation). Zeitschrift f Naturwissenschaft 16/Separatdruck 1886? Bericht von R. Semon über die Flegelsche Lagosee-Expedition. Gedruckt, ohne Angabe zu Erscheinungsjahr, Verlag und Ort [Universitätsarchiv Jena] 1887 Beiträge zur Naturgeschichte der Synaptiden des Mittelmeeres (Inauguraldissertation der Medic. Fakultät der Universität Jena). Breitkopf & Härtel, Leipzig 1887 Die indifferente Anlage der Keimdrüsen beim Hühnchen und ihre Differenzierung zum Hoden (Habilitationsschrift). Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 22 1893–1913 Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem Malayischen Archipel (Hrsg. & Autor). G. Fischer, Jena, 6 Bde., 112 Beiträge von insgesamt 77 Wissenschaftlern auf 5407 Seiten mit 343 Tafeln und 1810 Textabbildungen 1896 Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Guinea und den Molukken. Engelmann, Leipzig 1904 Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens. Engelmann, Leipzig 1909 Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalempfindungen. Erste Fortsetzung der Mneme. Engelmann, Leipzig 1912 Das Problem der Vererbung „erworbener Eigenschaften“. Engelmann, Leipzig 1920 Bewusstseinsvorgang und Gehirnprozess: eine Studie über die energetischen Korrelate der Eigenschaften der Empfindungen. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Otto Lubarsch. J. F. Bergmann, Wiesbaden Abb. 1 54 ]. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Universitätsarchivs Jena (UAJena). Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC-BY-Lizenz dieser Publikation Handzeichnung Semons aus der medizinischen Dissertation über die Seesterne, speziell die Synaptiden des Mittelmeers, sichtlich inspiriert von Haeckels Kunstformen der Natur. Dargestellt sind unter anderem ein sogenannter Anker aus der harten Haut (links oben) und die Entwicklung der Stacheln (XVI) aus den basalen Knochenrädchen (XIV, XV) []. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Universitätsarchivs Jena (UAJena). Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC-BY-Lizenz dieser Publikation × 1881 nahm Semon in Heidelberg das Medizinstudium auf und betätigte sich bei dem Zoologen und Zellbiologen Otto Bütschli (1848 bis 1920). 1883 legte er in Jena seine Dissertation über die Anatomie der Seegurken (Holothurien) vor und wurde bei Ernst Haeckel zum Dr. phil promoviert (Tab.). 1884 bestand Semon das Medizinexamen in Heidelberg. 1885 erhielt er die Approbation und konvertierte zum Christentum. Im gleichen Jahr begleitete Semon als Arzt die Expedition des Afrikaforscher Robert Flegel (1852 bis 1886) nach Lagos, war jedoch aufgrund einer schwer verlaufenden Malaria-Erkrankung bald gezwungen nach Europa zurückzureisen und besuchte seinen älteren Bruder, den bedeutenden Hals-Nasen-Ohren Arzt Felix Semon (später „Sir Felix“) in London, ehe er im August nach Jena zurückkehrte. Mit Haeckels Unterstützung arbeitete er von Ende 1885 bis 1886 bei Anton Dohrn (1840 bis 1909) an der Zoologischen Station in Neapel und wurde 1886 Assistent bei dem Anatomen und Zoologen Oskar Hertwig (1849 bis 1922) an der Medizinischen Fakultät in Jena. Im gleichen Jahr wurde er mit einer Arbeit über den Bau und die Entwicklung kalkführender Stützgewebe im Tierreich zum Dr. med. promoviert (Abb.) und im Jahr danach mit seiner Studie zur indifferenten Anlage der Keimdrüsen habilitiert (Tab.). 1891 folgte die Ernennung zum ausserplanmässigen Professor.

26 ]; [Semon 1896]; Tab. 1 Mit Ernst Haeckels Hilfe gewann Semon die Unterstützung des Mäzens Dr. Dr. Paul von Ritter (1825 bis 1915) aus Basel für eine zweijährige Forschungsreise ([]; [Semon 1896]; Tab.). Im Juni 1891 brach Semon nach Colombo, Adelaide, Melbourne, Sydney und von dort nach Brisbane auf, wo er im August eintraf. Zwischen September 1891 bis Januar 1892 führte er am Fluss Boyne ein Lagerleben im Hinterland und begann mit einer umfangreichen zoologischen Sammlung, wobei sein Hauptinteresse der Entwicklung von Lungenfischen (Ceratoden) galt. Von Februar bis April 1992 durchreiste er Queensland, von April bis Mai Neuguinea, kehrte mehrere Monate in das Camp in Queensland zurück und besuchte danach Bali und Java. Januar bis März 1893 verbrachte er in Ambon auf den Molukken. Am 1. April 1893 trat er die Heimreise über Singapur und Bombay an und traf im Mai mit sehr reichem Material im Gepäck in Jena ein.

1 … Semon steht im Begriffe etwas zu thun, was ihn für immer von Jena trennen wird: er will sich mit der Frau des ihm befreundeten hiesigen Collegen Kr. verbinden und seine hiesige Position aufgeben . Nichts sei unversucht gelassen worden den beiden bethörten Menschen zu helfen [ 22 ]. Aber es handle sich um acuten Wahnsinn [ 22 ]. Daraufhin Haeckel an einen anderen Kollegen … Semon mit der Frau eines Collegen (Krehl) durchgegangen!! – [ 22 ]. – Sehr traurige Stunden macht mir auch täglich die unglückselige Liebe-Tragödie von Prof. Semon und Frau Prof. Krehl. Die Einzelheiten dieser bösen Geschichte (die schon über ein Jahr spielen soll!) sind unbegreiflich. Sie gehen wahrscheinlich nach Australien. Schade um den ausgezeichneten Naturforscher, und um das zerstörte Glück von zwei Familien [ 10 ]! … Das Traurigste war aber für mich die Affaire Semon, bei der übrigens Eva (!, hf) Krehl die grössere Schuld trägt …[ 22 ]. Am 09. Oktober 1897 schrieb Semon an Haeckel: Es kostet mich ungeheure Überwindung, Ihnen nach dem, was vorgefallen ist, zu schreiben, Ihnen, der mir mehr als ein Lehrer und Freund gewesen ist, der wahrhaft väterlich für mich gesorgt hat. … Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern, liess sich höchstens ändern, wenn wir beide gemeinschaftlich in den Tod gegangen wären. … Auf das, was man Carriere nennt, verzichte ich gern. Aber auch ohne das kann man doch noch Tüchtiges leisten. Und das verspreche ich Ihnen zu tun, soweit das irgend in meinen Kräften steht. Leben Sie wohl, mein teurer, innig geliebter Lehrer, mein väterlicher Freund [ 22 ]. Spätestens im Sommer 1900 war Haeckel als Gast im Haus Semon ganz versöhnt und betrachtete das alles aus „Kosmologischer Perspective“ … zumal ich an keinen freien Willen mehr glaube [ 22 ]. Danach war der erneute vertrauensvolle Austausch in wissenschaftlichen und privaten Belangen wieder hergestellt [ 4 ]. Mäzen Paul von Ritter, Verleger Gustav Fischer und vor allem Ernst Haeckel mit seinem Kreis unterstützten die Auswertung und Publikation der Ergebnisse, die am Ende mehr als 5000 Seiten umfassten (Tab.). Alle Vorzeichen standen auf Erfolg bis Richard Semon Maria Krehl begegnete. Maria Krehl (1863 bis 1918), die gebildete und moderne Tochter des Verlegers Carl Geibel (1806 bis 1884), war seit 1886 mit dem bereits renommierten Pathologen Ludolf Krehl (1861 bis 1937) verheiratet und Mutter von drei kleinen Kindern. Am 27. September 1897 schrieb der Anatom und Ornithologe Max Fürbringer (1846 bis 1920) aus Jena einen Brief an den verreisten Haeckel:. Nichts sei unversucht gelassen worden]. Aber es handle sich um]. Daraufhin Haeckel an einen anderen Kollegen]. –]!(!, hf)…[]. Am 09. Oktober 1897 schrieb Semon an Haeckel:]. Spätestens im Sommer 1900 war Haeckel als Gast im Haus Semon ganz versöhnt und betrachtete das alles aus]. Danach war der erneute vertrauensvolle Austausch in wissenschaftlichen und privaten Belangen wieder hergestellt [].

51 ]. Auch Ludolf Krehl verliess 1897 mit seinen Kindern Eva, Leonore und Wolfgang Jena und folgte Rufen nach Marburg, nach Greifswald und nach Straßburg ehe er 1907 Nachfolger von Wilhelm Erb in Heidelberg wurde [ 54 ]. Richard führte das Leben eines Privatgelehrten und Maria Semon war in München als Rentiére gemeldet [ 51 ]. Sie übersetzte Werke von Charles Darwin [ 9 ], Auguste Forel [ 15 ], und Lloyd Morgan [ 35 ] ins Deutsche. Maria und Richard arbeiteten und reisten. So vermerkt auch Emil Kraepelin eine Begegnung mit dem Australienreisenden Semon im gastlichen Hause der Frau Schwingshackl am Gardasee im Sommer 1905 [ 33 ]. Semons flohen nicht nach Australien, sondern nach München und heirateten 1899 []. Auch Ludolf Krehl verliess 1897 mit seinen Kindern Eva, Leonore und Wolfgang Jena und folgte Rufen nach Marburg, nach Greifswald und nach Straßburg ehe er 1907 Nachfolger von Wilhelm Erb in Heidelberg wurde []. Richard führte das Leben eines Privatgelehrten und Maria Semon war in München als Rentiére gemeldet []. Sie übersetzte Werke von Charles Darwin [], Auguste Forel [], und Lloyd Morgan [] ins Deutsche. Maria und Richard arbeiteten und reisten. So vermerkt auch Emil Kraepelin eine Begegnung mit demam Gardasee im Sommer 1905 [].