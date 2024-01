Sexuell übertragbare Infektionen: Update 2024

Mycoplasma genitalium

Gemäss aktueller Schätzung der WHO sind weltweit jährlich 82.3 Mio. der 15- bis 49-Jährigen von einer Gonokokkeninfektion betroffen []. Seit 1996 nimmt die Inzidenz der Gonorrhö in der Schweiz (mit Ausnahme 2020) jährlich praktisch linear zu []. Dies konnte bislang folgenlos hingenommen werden, da die Infektion mit korrekter Wahl und Darreichungsform des Antibiotikums problemlos zur Abheilung gebracht werden konnte. In den letzten Jahren ist es jedoch zu einer beängstigenden Resistenzentwicklung gekommen, was berechtigterweise aktuell zur Angst vor einer künftig nicht mehr behandelbaren Gonorrhö führt []. Nur noch die 3. Generation der Cephalosporine sollten hier verwendet werden, wobei bei den peroral verabreichten Formen ebenfalls ein rasant zunehmender Anteil an Stämmen mit erhöhter minimaler Hemmkonzentration zu beobachten ist, was jedoch bislang in der Schweiz noch nicht aufgetreten ist. Perorale Cephalosporine wie Cefixim sollten jedoch nicht mehr als Mittel der Wahl verwendet werden []. In dieser Situation kann nur noch Ceftriaxon i.m. empfohlen werden. Die internationalen Guidelines unterscheiden sich jedoch in den Empfehlungen bezüglich Dosis und Behandlungskombinationen. In Europa wird zunehmend 1 g Ceftriaxon i.m. empfohlen [], während in den USA und Kanada 250–500 mg gebräuchlich sind []. Die gleichzeitige Gabe von 1–2 g Azithromycin per os (alternativ Doxycyclin 2 × 100 mg für 7 Tage) wird von den europäischen Richtlinien empfohlen, um der Resistenzentwicklung aufgrund theoretischer Überlegungen entgegenzuwirken []. In den britischen und US-amerikanischen Richtlinien wird hingegen auf die Kombination verzichtet, um das Mikrobiom nicht zu schädigen und Resistenzen auf Azithromycin (v. a.) nicht weiter zu fördern []. Bei der Wahl der Behandlung sollten die lokale Epidemiologie und Resistenzlage berücksichtigt werden. Mögliche Therapiealternativen sind mit Gepotidacin, Zoliflodacin und Lefamulin aktuell in Evaluation [].