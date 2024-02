RSV-Prophylaxe

In der EU erfolgte die Zulassung von Nirsevimab bereits im Oktober 2022. Es folgte im November 2022 Großbritannien (UK) sowie im April 2023 Kanada und im Juli 2923 die Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Die EU empfiehlt Nirsevimab bei Kindern unter 12 Monaten und einem Alter bis 12 Monate, ebenso UK. USA und Kanada empfehlen die Gabe an alle Kinder im 1. Lebensjahr und vulnerablen Risikokindern eine Gabe auch für die 2. Saison.

Empfehlungen haben Spanien, Italien, UK, Israel im Laufe des 1. Halbjahres 2023 herausgegeben. Spezielle Empfehlungen von den Fachgesellschaften gibt es in Frankreich (alle Kinder < 6 Monaten und alle mit Risikofaktoren < 12 Monaten), in den USA (alle Kinder < 8 Monaten und Risikokinder < 18 Monate) und in Luxemburg (Geburt zwischen Oktober und März und < 6 Monate). Chile hat Empfehlungen herausgegeben (September 2023), dass alle Kinder in ihrer 1. RSV-Saison und Risikokinder auch über die zweite Saison Nirsevimab erhalten sollen.

Österreich hat Nirsevimab und somit erstmals einen monoklonalen Antikörper in den nationalen Impfplan aufgenommen (September 2023). Indikation stellen alle Kinder in ihrer ersten RSV-Saison dar, die Zulassung wird erst 2024 erfolgen.

Wie schaut es mit den beiden Impfstoffen Arexvy und Abrysvo aus? Die FDA (Food and Drug Administration) in den USA hat Abrysvo am 21. August 2023 zugelassen und die EU folgte (EMA-European Medicines Agency) damit am 28. August 2023 (Abb.a, b).

Infobox Hier eine Auswahl aktueller Studien zu Nirsevimab und RSV-Vakzine

