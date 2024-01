„Nordstern“ für den Notfall

Zusammenfassung

Die rasche und adäquate Versorgung von Patienten mit notfallrelevanten, chronischen und seltenen Krankheiten ist entscheidend. In Notfällen fehlen oft Informationen zu diesen speziellen Erkrankungen. Das Nordstern-System bietet eine Lösung: ein Armband mit einem individuellen Code ermöglicht es im Notfall Rettungskräften, lebenswichtige Informationen über den Patienten abzurufen. Diese Innovation verbessert die Notfallversorgung nachhaltig. Das Nordstern-System besteht aus einem Armband und dem individuellen Code, zugewiesen auf jeden einzelnen Armbandträger. Rettungskräfte kommen über das Rettungsdienst-Smartphone oder über die Leitstelle zu den Patientendaten. Das Armband trägt der Patient am Handgelenk. Es dient als Erkennungsmerkmal und ist so konzipiert, dass der alphabetische Code leicht zugänglich ist. Durch diese technische Raffinesse wird die Verfügbarkeit der relevanten Informationen im Notfall gewährleistet. Nordstern plant die Implementierung von Notfallarmbändern in den nächsten drei Jahren in Österreich. Dieser Schritt ist entscheidend für den flächendeckenden Einsatz für Menschen, die im Notfall eine außergewöhnliche Behandlung benötigen. Nordstern wird einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Notfallversorgung leisten. Die erfolgreiche Implementierung von Nordstern in Niederösterreich zeigt das Potenzial des Systems für die Notfallversorgung. Eine flächendeckende Ausstattung der Rettungsdienste mit den benötigten Webapplikationen wird entscheidend sein, um die Effektivität von Nordstern zu maximieren. Nordstern markiert einen Meilenstein auf dem Weg zu einer optimierten Notfallversorgung und hat das Potenzial, gezielt Menschen mit notfallrelevanten, chronischen und seltenen Krankheiten adäquat zu versorgen.