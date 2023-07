Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

03.07.2023 | Versorgungsforschung Rheumatologische Versorgung im klinischen Alltag verfasst von: Rudolf Puchner Erschienen in: rheuma plus

Auszug Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen werden in Österreich in erster Linie von ihren Hausärzt*innen und Rheumatolog*innen versorgt, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch in Schwerpunkt- und Spezial-Ambulanzen einiger Kliniken. Während in früheren Jahren die Mehrheit der Patienten (ca. 70 %) im intramuralen Bereich versorgt wurden, haben sich zunehmend mehr Rheumatolog*innen im kassenfreien Raum etabliert. …