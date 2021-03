Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit Diabetes in Österreich: Konzept der Arbeitsgruppe Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie Österreich/Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

Diabetes ist eine der häufigsten chronischen Stoffwechselerkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Die Zahl der Neuerkrankten hat in der letzten Dekade stark zugenommen.

Typ-1-Diabetes ist mit > 90 % die häufigste Form des Diabetes im Kindes- und Jugendalter; deshalb bezieht sich das vorliegende Konzept auf Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. Seit 2016 gibt es in Österreich die ersten Rehabilitationszentren für Kinder und Jugendliche. Rehabilitation wird dann nötig, wenn sich Probleme mit dem Diabetes in der ambulanten Behandlung nicht lösen lassen oder auch wenn es wegen des Diabetes Schwierigkeiten mit Schule und Ausbildung gibt, und ist deshalb eine wichtiger Bestandteil in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes.

Das vorliegende Konzept wurde von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie Österreich (APEDÖ) in Zusammenarbeit mit den Vorständen der Rehabilitationskliniken und der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) erstellt.

Das Konzept beinhaltet Indikationen und Kontraindikationen für eine Diabetes Rehabilitation, geht auf die Ziele der Rehabilitation in den verschiedenen Altersgruppen (Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche) ein und gibt auch einen Überblick über die empfohlenen Anforderungen für das multidisziplinäre Rehabilitationsteam vor Ort.

Das Rehabilitationskonzept der APEDÖ/ÖGKJ dient als Basiskonzept, die Rehabilitationspläne bleiben in der Verantwortung des jeweiligen Zentrums und sollen durch Austausch im Rahmen regelmäßiger Treffen zu einer Optimierung und Angleichung der Konzepte führen.