Nurses together: a force for global health

International Council of Nurses (ICN) und die Canadian Nurses Association (CNA)

Unter dem Motto „“ richten dervom 1. bis 5. Juli 2023 den 29. ICN Kongress in Montreal im Palais de Congrès aus. Neben einer Vielzahl von internationalen Sessions wie Plenarsitzungen, Hauptvorträgen und Polit-Cafés gibt es regionale Sessions. Dabei bringt sich auch der Österreichische Gesundheitsund Krankenpflegeverband (ÖGKV) ein. In derwird an der Vorbereitung für regionale Sessions am Kongress gearbeitet und einerstellt. Diewird von ÖGKV Präsidentin Elisabeth Potzmann und Wolfgang Kuttner, Landesvorsitzender ÖGKV Oberösterreich und EFN Vorstandsmitglied, angeführt.