Erschienen in: 01.02.2023 | PFLEGEBILDUNG Lebensnah mit Situationen aus der Praxis lernen Digitale Lernmedien vermitteln subjektive Perspektiven und Grundlagen für Kompetenzen verfasst von: Denise Schönberg, Claudia Kern, Carsten Müssig Erschienen in: ProCare | Ausgabe 1-2/2023 Einloggen, um Zugang zu erhalten

Auszug Situationen sind zentrale Bausteine der Pflegeausbildung. Situationsbezogenes Lernen ermöglicht die Vermittlung verschiedener Fächer und Wissensdomänen, gleichzeitig können zwischenmenschliche Ereignisse thematisiert werden. Die lebensnahe Komplexität von Situationen in digitalen Lernmedien erklärt ihren Wert in der Ausbildung. Digitale Lernmedien, die Situationen in den Mittelpunkt stellen, greifen didaktisch-pädagogische Grundsätze wie Subjekt- und Kompetenzorientierung auf. …