Nosokomiale Pneumonien und beatmungsassoziierte Krankenhauserreger

Zurück zum Zitat Rello J, Solé-Lleonart C, Rouby JJ, et al. Use of nebulized antimicrobials for the treatment of respiratory infections in invasively mechanically ventilated adults: a position paper from the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Clin Microbiol Infect. 2017;23(9):629–39. PubMed