Herzfrequenzkontrolle im Schock

Zurück zum Zitat Fuchs C, Wauschkuhn S, Scheer C, Vollmer M, Meissner K, Kuhn S‑O, Hahnenkamp K, Morelli A, Gründling M, Rehberg S (2017) Continuing chronic beta-blockade in the acute phase of severe sepsis and septic shock is associated with decreased mortality rates up to 90 days. Br J Anaesth 119:616–625 CrossRef