Mitgefühl reanimiert Ärzt*innen und Pfleger*innen

Im Französischen steht für Evolution/Entfaltung und für Involution/Rückbildung. Wohin bewegen wir uns im Weiten und Freihalten von Bewusstseinsräumen? „Mitgefühl-Bildung“ ist essenziell. Als Hauptfach an medizinischen Universitäten. Parallel zu den Impact-Faktoren, dem internationalen Ranking. Dies ist andernorts bereits Realität: Center for Compassion and Altruism Research and Education (CCARE), Stanford University [].

Zeit des Umbruchs – Biotope (Orte des Lebens).

Man sagt in der Früh „Guten Morgen!“ und am Abend „Danke!“. Ein/eine Student*in/Schüler*in wird am ersten Tag empfangen, man stellt sich vor, spricht einander mit dem Namen an, zeigt das Arbeitsumfeld. Die Aufgaben sind klar, bewältigbar und gerecht verteilt. Pausen sind so wichtig wie die diastolische Füllung. Durch organisierte Selbstreflexion, regelmäßigen Austausch und Vorbilder werden Konflikte angesprochen, Fehler korrigiert und vermieden, individuelle Stärken erkannt. Man lernt, einen Schritt zurück zu tun, zugunsten der Gemeinschaft. Es herrscht geordnetes Sprechen, Zuhören und Ausredenlassen. Respekt liegt in der Luft. So werden Mitarbeiter*innen nicht als Objekte behandelt, sondern als Menschen aus Fleisch und Blut, als Ganzheit. In einem Biotop merke ich, dass ich mich entwickle. Potenzial entfaltet sich.