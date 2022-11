FAQs zur ärztlichen Aufklärung und Einwilligung

Die hohe praktische Relevanz der ärztlichen Aufklärung und Einwilligung ergibt sich nicht nur aus dem rechtswidrigen Verhalten, wenn diese vor einem medizinischen Eingriff nicht erfolgt, sondern wird weiter dadurch unterstrichen, dass der Oberste Gerichtshof der Republik Österreich (OGH) den Beruf des Anästhesisten in ständiger Rechtsprechung mit der schwer vermeidbaren Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts verbindet (RIS-Justiz RS0054558). Ziel des Artikels ist es, in komprimierter Form einige wesentliche praxisrelevante Inhalte zum Thema ärztliche Aufklärung und Einwilligung, basierend auf den bestehenden österreichischen Normen sowie der ständigen OGH-Judikatur, zu vermitteln.

Zu Beginn des Arzt-Patienten-Kontakts kommt es zum Abschluss eines Vertragsverhältnisses – dem ärztlichen Behandlungsvertrag. Daraus schuldet der Arzt dem Patienten eine fachgerechte, dem objektiven Standard des besonderen Fachs entsprechende Behandlung, nicht aber einen bestimmten Erfolg (RIS-Justiz RS0021335). Jeder ärztliche Eingriff an der körperlichen Integrität des Patienten stellt grundsätzlich nach dem Strafgesetzbuch (StGB) eine Rechtswidrigkeit (Körperverletzung) dar. Diese Rechtswidrigkeit wird entkräftet und legitimiert durch die Einwilligung des Verletzten (§ 90 StGB). Dabei sind der ärztliche Eingriff und damit die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit nur insoweit vertragsmäßig und nicht rechtswidrig, als die Einwilligung des Patienten reicht. Es ist Aufgabe des Arztes, sich über die klare und zutreffende Vorstellung des Patienten über Art und Folgen des Eingriffs zu vergewissern. Denn eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass der Patient das Wesen, die Bedeutung und die Tragweite des ärztlichen Eingriffs in seinen Grundzügen erkannt hat (RIS-Justiz RS0026473, RS0026413 und RS0026499). Maßgebend ist nicht der innere Wille, sondern der erklärte Wille des Patienten (RIS-Justiz RS0026473).

Jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Integrität bedarf grundsätzlich zweier Rechtfertigungselemente. Erstens, der ärztliche Eingriff muss medizinisch indiziert sein, und zweitens, von einer wirksamen Einwilligung des Patienten gedeckt sein. Daraus resultiert ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten und dem (gesetzlichen) Heilauftrag des Arztes [].

Zusammenfassend stellt die Entscheidungsfähigkeit (Einwilligungsfähigkeit) die Voraussetzung dar, um in eine medizinische Behandlungsmaßnahme einwilligen zu können. Bei der Frage, ob diese vorliegt und bei wem sie vermutet werden darf, unterscheidet das ABGB im Wesentlichen nach dem Alter und der Schwere des Eingriffs. Bei der Frage nach dem Adressaten der Aufklärung bzw. der rechtlich legitimierten Person zur Einwilligung normiert das ABGB bei Minderjährigen den Obsorgeberechtigten und bei Erwachsenen den Erwachsenenvertreter, so die Entscheidungsfähigkeit beim betroffenen Patienten selbst nicht vorliegt. Entsprechend obigen Ausführungen bietet Tab.eine Übersicht über die grundsätzliche gesetzliche Lage bei medizinisch indizierten Eingriffen ohne Gefahr im Verzug (vitale Indikation). Detaillierte Sonderbestimmungen zu ästhetischen Behandlungen und Operationen finden sich im ÄsthOpG.

„Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das entscheidungsfähige Kind nur selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Entscheidungsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Entscheidungsfähigkeit, so ist die Zustimmung der Person erforderlich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist.“

Gemäß § 252 Abs 1 ABGB, können volljährige Personen in eine medizinische Behandlung, soweit sie entscheidungsfähig sind, nur selbst einwilligen. Zweifelt der Arzt an der Entscheidungsfähigkeit des volljährigen Patienten, hat er sich nachweislich zu bemühen, die Person dabei zu unterstützen, ihre Entscheidungsfähigkeit zu erlangen – allenfalls durch Beiziehung von Angehörigen/einer Vertrauensperson. Ist die volljährige Person nicht entscheidungsfähig, bedarf es der Zustimmung ihres Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreters, dessen Wirkungsbereich diese Angelegenheit umfasst. Dabei hat sich dieser vom Willen der vertretenen Person leiten zu lassen. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass der Patient eine medizinisch indizierte Behandlung wünscht (§ 253 Abs 1 ABGB).

Um in eine medizinische Behandlungsmaßnahme einwilligen zu können, muss der Patient entscheidungsfähig (einwilligungsfähig) sein. Dazu bestimmt § 24 Abs 2 ABGB:

Umfang der ärztlichen Aufklärung im Spannungsfeld von Dringlichkeit und Risiko

3 ]. Aus juristischer Sicht sollte die ärztliche Aufklärung jedenfalls die typischen Risiken (RIS-Justiz RS0026581) des Eingriffs beinhalten. Der Umfang der ärztlichen Aufklärung steht dabei stark in Abhängigkeit von der Dringlichkeit des Eingriffs und des damit verbundenen Risikos (RIS-Justiz RS0026772). Während beispielsweise bei ästhetischen Behandlungen und Operationen (nach ÄsthOpG) die Dringlichkeit keine Rolle spielen wird, ist dies in einer Notfallsituation mit einer akuten Blutung (vitale Gefahr), die eine sofortige ärztliche Versorgung verlangt, von größter Bedeutung. Ist ein Eingriff mit einem hohen Risiko verbunden und dieser nicht dringlich erforderlich, hat das Ausmaß der ärztlichen Aufklärung wiederum umfassender zu sein [].

In Abb.soll der Anspruch an den Umfang der ärztlichen Aufklärung in Abhängigkeit von Risiko und Dringlichkeit eines Eingriffs zur Verdeutlichung grafisch dargestellt werden.

Zusammenfassend wird die Beurteilung der Rechtskonformität zur ärztlichen Aufklärung und Einwilligung immer erst ex post erfolgen und es wird dabei immer auf den konkreten Einzelfall abgestellt werden. Daher kann man sich ex ante lediglich an pauschalen Leitsätzen bzw. der bisherigen Rechtsprechung orientieren.