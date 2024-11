Ford AC, Wright-Hughes A, Alderson SL et al (2023) Amitriptyline at low-dose and titrated for irritable bowel syndrome as second-line treatment in primary care (ATLANTIS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 402:1773–1785.

Hintergrund.

Das Reizdarmsyndrom (RDS) oder „irritable bowel syndrome“ (IBS) ist eine häufige chronische Darmerkrankung aus dem Formenkreis der DGBI („disorders of gut-brain interaction“), die durch Bauchschmerzen und veränderte Stuhlgewohnheiten gekennzeichnet ist. Obwohl die NICE-Richtlinien die Verwendung von trizyklischen Antidepressiva wie Amitriptylin bei unzureichendem Ansprechen auf Erstlinientherapien empfehlen, gibt es bisher nur begrenzte Belege für ihre Wirksamkeit in der Primärversorgung. Die meisten früheren Studien wurden in spezialisierten Einrichtungen durchgeführt, in denen die Patienten häufig schwerere und komplexere Symptome aufweisen, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Primärversorgung einschränkt. Die diskutierte ATLANTIS(Amitriptyline at Low-Dose and Titrated for Irritable Bowel Syndrome as Second-Line Treatment in primary care)-Studie untersucht den Einsatz von niedrig dosiertem Amitriptylin in der Primärversorgung.