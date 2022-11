Metabolisches und psychosoziales Outcome bei Anwendung des Hybrid-Closed-Loop-Systems CamAPS FX bei Kleinkindern mit Typ-1-Diabetes

Zurück zum Zitat Fuchs J, Allen JM, Boughton CK, Wilinska ME, Thankamony A, Beaufort C de, Campbell F, Yong J, Froehlich-Reiterer E, Mader JK, Hofer SE, Kapellen TM, Rami-Merhar B, Tauschmann M, Hood K, Kimbell B, Lawton J, Roze S, Sibayan J, Cohen N, Hovorka R, KidsAP Consortium (2021) Assessing the efficacy, safety and utility of closed-loop insulin delivery compared with sensor-augmented pump therapy in very young children with type 1 diabetes (KidsAP02 Study): an open-label, multicentre, multinational, randomised cross-over study protocol. BMJ Open 11:e042790