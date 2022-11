–Befunde, die nicht mit der ursprünglichen Fragestellung in Verbindung stehen und dennoch für die Gesundheit der untersuchten Personen oder ihrer Verwandten von Bedeutung sein können. Dazu gehören ein eventueller Überträgerstatus für eine rezessive Erkrankung oder bekannt pathogene Genvarianten (z. B. für Brustkrebs), die aber nicht in Zusammenhang mit der zur Analyse führenden bestehenden Symptomatik stehen. Es muss sich dabei um Varianten handeln, die klar krankheitsverursachend sind und für die präventive oder therapeutische Konsequenzen für die Untersuchten oder deren Familie bestehen []. Weiters ist gefordert, dass derartige Ergebnisse auch analytisch gesichert und wissenschaftlich validiert sind. Welche Positivlisten (Experten oder ACMG-Konsortium) verwendet werden, wird unterschiedlich gehandhabt und beeinflusst die Anzahl der zu erwartenden Zusatzbefunde.

RNA-Seq – Die Analyse der Gesamtheit der mRNA, auch als Transkriptom bezeichnet, kann über die Expression unterschiedlicher Varianten (entsprechend der Genaktivität) z. B. in verschiedenen Geweben Auskunft geben. RNA muss vor einer Sequenzierung in DNA umgeschrieben werden.

Unter NGS (Next Generation Sequencing) versteht man Verfahren der Hochdurchsatz-Sequenzierung, die es erlauben, hunderte Gene parallel zu analysieren, und die sowohl in der Forschung als auch zunehmend in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden []. Aus dem wissenschaftlichen Umfeld hervorgehende Untersuchungen müssen klar als solche ausgewiesen sein, dürfen nicht ohne Validierung des Verfahrens und ohne die Beachtung einschlägiger Leitlinien diagnostisch eingesetzt werden []. Seit dem letzten Jahrzehnt haben diese Technologien die molekulargenetische Diagnostik nicht nur hinsichtlich der Reduktion von Zeitaufwand und Kosten, sondern auch im Sinne von Präzisionsmedizin und personalisierten Behandlungsansätzen (z. B. Tumordiagnostik, zielgerichtete Therapien, nichtinvasive pränatale Diagnostik, Prävention) revolutioniert, gehen aber auch mit folgenden großen Herausforderungen einher:

Vor der Durchführung der Analyse sollte die jeweilige Anforderung auch vom entsprechenden Labor auf Plausibilität geprüft werden, insbesondere ob die angeforderte Methodik zur Bearbeitung der Fragestellung geeignet ist. So ist auch an dieser Stelle anzuführen, dass NGS-Verfahren für den gezielten Nachweis oder Ausschluss von bereits bekannten familiären pathogenen Genvarianten in den meisten Fällen nicht zielführend sind. Seitens des die Genanalyse Veranlassenden muss bedacht werden, dass je umfangreicher die Untersuchung angelegt ist (z. B. WGS, WES, CES), desto größer auch die Wahrscheinlichkeit von Zusatzbefunden und unklaren Ergebnissen ist. Daher ist von den die Genanalyse veranlassenden Fachärzt:innen im Rahmen der Beratung der zu untersuchenden Personen zu klären und zu dokumentieren, wie mit Zusatzbefunden (opt-in, opt-out) umgegangen werden soll. Auf das Recht des Nichtwissens ist hinzuweisen und der Schutz nicht einwilligungsfähiger Personen muss berücksichtigt werden. Ein Procedere betreffend des Umganges mit Zusatzbefunden muss auch seitens des Labors festgelegt und für Zuweiser:innen einsehbar sein. Im klinisch-diagnostischen Kontext sollte bei diagnostischer Gleichwertigkeit nach Möglichkeit das Verfahren eingesetzt werden, das mit der geringsten Wahrscheinlichkeit von Zusatzbefunden verbunden ist [].

Dass die Durchführung von genetischen Analysen im Sinne des Gentechnikgesetzes § 65 nur in hierfür zugelassenen Einrichtungen und nur auf Veranlassung von in Humangenetik/medizinischer Genetik ausgebildeten Fachärzt:innen oder von für das Indikationsgebiet zuständigen behandelnden oder diagnosestellenden Fachärzt:innen nach entsprechender genetischer Beratung erfolgen darf, wurde schon in früheren Artikeln näher ausgeführt. Eine kurze Zusammenfassung der Symptomatik, der Verdachtsdiagnose und der Fragestellung ist für alle Zuweisungen genetischer Analysen unabdingbar. Gerade aber bei NGS-Verfahren ist es besonders wichtig, seitens der Zuweiser:innen auch mitzuteilen, ob primär eine erbliche Ätiologie angenommen wird oder ob die genetische Untersuchung eher aus differenzialdiagnostischen Gründen veranlasst wird.

Eine Einzelgenanalyse ist auch immer noch die Methodik der Wahl, wenn einzelne in Indexpatient:innen bereits detektierte bekannte pathogene Varianten in weiteren Familienmitgliedern untersucht werden sollen und eine entsprechende Einzelgenanalyse zur Verfügung steht.

Eine Einzelgenanalyse ist auch immer noch die Methodik der Wahl, wenn einzelne in Indexpatient:innen bereits detektierte bekannte pathogene Varianten in weiteren Familienmitgliedern untersucht werden sollen und eine entsprechende Einzelgenanalyse zur Verfügung steht.

Diese Form der genetischen Analyse, meist auf der Methodik nach Sanger (auch als Kettenabbruch- oder Didesoxymethode bezeichnet) basierend, stellte für lange Zeit auf vielen Gebieten den Goldstandard der genetischen Diagnostik betreffend Sequenzanalysen dar. Praktisch bedeutet das, dass der/die die molekulargenetische Analyse veranlassende Fachärzt:in eine Sequenzanalyse für ein oder mehrere Gene wählt, die für die vermutete Erkrankung bzw. klinische Symptomatik als am wahrscheinlichsten kausal erscheint oder bereits bekannt ist. Die Analyse verschiedener in Frage kommender Gene erfolgt dann nach Wahrscheinlichkeit der Kausalität in einem Stufenverfahren.

Gene, von denen pathologische Varianten in Form von Zusatzbefunden mitgeteilt werden sollen, werden in sogenannten Positivlisten zusammengefasst. Welche Positivlisten (Experten oder ACMG-Konsortium) verwendet werden, wird unterschiedlich gehandhabt und beeinflusst die Anzahl der zu erwartenden Zusatzbefunde.

Diese stehen, wie oben angeführt, nicht mit der ursprünglichen Fragestellung in Verbindung, können aber trotzdem für die Gesundheit bzw. Familienplanung der untersuchten Personen oder ihrer Verwandten von Bedeutung sein. Dazu gehören ein eventueller Überträgerstatus für eine rezessive Erkrankung oder bekannt pathogene Genvarianten (z. B. für Brustkrebs), die aber nicht in Zusammenhang mit der zur Analyse führenden bestehenden Symptomatik stehen. Es muss sich dabei um Varianten handeln, die klar krankheitsverursachend sind und für die präventive oder therapeutische Konsequenzen für die Untersuchten oder deren Familie bestehen. Weiters ist gefordert, dass derartige Ergebnisse auch analytisch gesichert und wissenschaftlich validiert sind. Laut der Österreichischen und der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik (ÖGH und GfH) wird für die Beratung mitteilungsrelevanter (Zusatz)befunde folgende Kategorisierung [] nach ihrer Bedeutung für die untersuchte Person vorgeschlagen, wobei die Übergänge zwischen den Kategorien 1–3 fließend sein können:

Für diagnostisch relevante Fragestellungen wird eine Sequenziertiefe von mehr als 20 Sequenzen pro Base in 100 % der analysierten Regionen gefordert (Typ-A-Qualität), sodass eine Detektionsgenauigkeit von > 99 % erreicht wird. Es ist wichtig, hier anzumerken, dass unbedingt darauf zu achten ist, dass bei Ersatz der Methodik der Sanger-Sequenzierung durch NGS-Verfahren die hohe analytische Sensitivität von > 99 % weiter gewährleistet ist. So sollte gerade bei einer Tumordiagnostik wie z. B. BRCA1, RET-Protoonkogen, MEN1 , etc. eine Coverage von mindestens 20 % gewährleistet sein, da über Bereiche, die mit weniger als 20 Sequenzen pro Base abgedeckt sind, keine sichere Aussage getroffen werden kann.

Für die Analyse mittels NGS kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung, die nach den entsprechenden Anbietern als Plattformen bezeichnet werden (z. B. Illumina, etc.), wobei schlussendlich für alle Verfahren die Sequenziertiefe bzw. Coverage (Abdeckung) eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale ist. Letztere gibt an, mit welcher Häufigkeit jedes Nukleotid im Durchschnitt erfasst wird, und stellt ein Maß für die Genauigkeit/Zuverlässigkeit dar, mit der eine Variante detektiert wird, wenn sie vorhanden ist.

Ausgehend von aus Blut oder Geweben isolierter Doppelstrang-DNA werden DNA-Fragmente erzeugt, an die spezifische Adapter-Oligonukleotide gebunden werden und die dann als „Library“ (DNA-Bibliothek) bezeichnet werden. An eine Oberfläche gebunden, werden diese Fragmente inklusive der Adaptoren mittels PCR-basierter Methoden vervielfältigt (amplifiziert), sodass Cluster mit einer hohen Dichte identischer DNA-Fragmente (massives paralleles Sequenzieren, „deep sequencing“) generiert werden, in denen die eigentliche Sequenzierung abläuft. Die erhaltenen Datenmengen müssen adäquat gespeichert und bioinformatisch aufbereitet werden (Vergleich der detektierten Sequenzen – „Reads“ – mit dem Referenzgenom), um sinnhaft weitergegeben und interpretiert werden zu können. Im Rahmen der primären Datenanalyse werden diese „Reads“ zusammengefügt und einer Referenzsequenz des humanen Genoms zugeordnet (als Alignment bezeichnet). Dann erfolgt die sekundäre Datenanalyse, mittels derer Unterschiede zwischen Referenzgenom und Patient:innenprobe („variant calling“) detektiert werden, wobei bei diesem Schritt auch Sequenzierartefakte herausgefiltert werden müssen. Die personenindividuellen Unterschiede zum Referenzgenom werden als Varianten bezeichnet, die im Rahmen der tertiären Datenanalyse mittels verschiedener Softwareprogramme und Datenbanken und in Zusammenschau mit klinischen Informationen bzw. wenn notwendig nach Rücksprache mit den Zuweiser:innen klassifiziert werden. Diese Klassifikation (C1–C5) und Interpretation („annotation“) erfolgt nach den international gültigen Kriterien von ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics) und AMP (Association for Molecular Pathology) [].

Krankheitsspezifische Multi-Gen-Panels (Targeted Sequencing), bei denen der exonische Bereich einer begrenzten Auswahl von Genen, für die krankheitsverursachende Varianten bekannt sind, untersucht werden, haben den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit für Zusatzbefunde und unklare Ergebnisse geringer ist als bei WGS, WES und CES. Von Nachteil hingegen ist, dass aktuelle Erkenntnisse von neuen krankheitsrelevanten Genen nicht unmittelbar in eine derartige Analyse einfließen können. Um neue Gene mit dem Panel zu analysieren, muss das Panel angepasst werden, wobei eine solche Adaptierung in der Regel nur in größeren Zeitintervallen (z. B. alle 12 Monate) erfolgt. Für differenzialdiagnostische (pathogene Varianten in anderen Genen, die zu ähnlicher klinischer Symptomatik führen) Fragestellungen ist das Gen-Panel im Vergleich zu WES und CES weniger geeignet.

Clinical Exome Sequencing beinhaltet eine gezielte Untersuchung des Protein-kodierenden Bereichs von Genen (ca. 5000 bis 7000), für die eine Assoziation mit einer Erkrankung als gesichert gilt. Grundlage für die Auswahl dieser Gene sind neben Leitlinien für die entsprechenden Erkrankungen auch Datenbanken wie OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), Orphanet (Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs) oder RefSeq-Projekte, z. B. MANE (Matched Annotation from the NCBI and EMBL-EBI) Plus Clinical. CES, WES und WGS werden insbesondere für Erkrankungen mit unspezifischen Symptomen genutzt und sind so differenzialdiagnostisch sehr wertvoll. Die Ausrichtung von CES auf diese krankheitsassoziierten Gene bietet gegenüber der Analyse des kompletten Exoms (WES) den Vorteil der geringeren Kosten, einer schnelleren Bearbeitungszeit und vor allem auch einer einfacheren Interpretation der Daten. Weiters steigert eine deutlich höhere Abdeckung (Coverage) der krankheitsrelevanten Gene die Wahrscheinlichkeit, die genetische Ursache einer Erkrankung nachzuweisen. Nachteil ist, dass pathogene Varianten in Genen, die bislang nicht mit Erkrankungen in Zusammenhang gebracht wurden, mittels CES nicht erfasst werden können.

Der genetische Befund

Das Ergebnis der genetischen Analyse muss in schriftlicher Form mitgeteilt und mit einer genetischen Beratung abgeschlossen werden. Die Patient:innen können die Durchführung der humangenetischen Analyse bzw. die Mitteilung des Ergebnisses zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen widerrufen bzw. sind über das Recht auf Nichtwissen die Zusatzbefunde betreffend aufzuklären.

10 ]. Auf die Notwendigkeit, die verwendeten Methoden und deren Limitationen und analytische Sensitivität und Spezifität im Befund auszuweisen, wurde im Rahmen der obigen Methodendiskussion schon mehrfach hingewiesen. Im Rahmen dieses Abschnittes soll weiters auf häufig diskutierte Aspekte wie die Interpretation und die Dokumentation der Befunde im klinischen Betrieb eingegangen werden. Ein genetischer Befund muss verschiedenste Kriterien erfüllen, für die es entsprechende internationale Richtlinien gibt []. Auf die Notwendigkeit, die verwendeten Methoden und deren Limitationen und analytische Sensitivität und Spezifität im Befund auszuweisen, wurde im Rahmen der obigen Methodendiskussion schon mehrfach hingewiesen. Im Rahmen dieses Abschnittes soll weiters auf häufig diskutierte Aspekte wie die Interpretation und die Dokumentation der Befunde im klinischen Betrieb eingegangen werden.

Klassifikation von Genvarianten. 9 , 11 ]. Pathogene (C5) und wahrscheinlich pathogene (C4) Varianten werden berichtet, benigne (C1) und wahrscheinlich benigne (C2) üblicherweise nicht. Die Mehrzahl der Varianten ist zwar bekannt, da sie in der Fachliteratur in Zusammenhang mit der Erkrankung beschrieben worden bzw. in Datenbanken gelistet sind, viele können aber nicht eindeutig als pathogen oder benigne eingestuft werden und werden daher als Varianten unklarer Signifikanz (VUS, C3) klassifiziert. Ob C3-Varianten im Befund ausgewiesen werden oder wie C1- und C2-Varianten auf Anfrage erhältlich sind, sollte im Befund dargelegt sein. Funktionelle Untersuchungen, Überprüfung der Häufigkeit dieser Varianten in einer Kontrollpopulation oder weitere Untersuchungen im Tumormaterial bzw. Kosegregationsanalysen in betroffenen versus nicht betroffenen Familienmitgliedern könnten helfen bzw. wären notwendig, um eine VUS (C3) doch noch in Varianten der Klassen 1, 2, 4 oder 5 einstufen zu können. Diese Untersuchungen sind aufgrund des zeitlichen, wie auch personellen und finanziellen Aufwands kurzfristig oft nicht möglich. Manchmal ist es auch sinnvoll, seitens des Diagnostikanbieters den Zuweiser zu kontaktieren, um der Klassifikation dienliche klinische Information einfließen lassen zu können. Sind VUS im Befund dokumentiert, können diese auf Anfrage des Zuweisers zu einem späteren Zeitpunkt seitens des Diagnostikanbieters nach dem dann aktuellen Stand der Wissenschaft reevaluiert werden, sodass sich für manche VUS zu einem späteren Zeitpunkt eine geänderte Klassifikation in Richtung benigne oder pathogen ergeben könnte. Die mittels Sanger-Sequenzierung oder NGS detektierten Varianten sind zu klassifizieren und HGVS-konform im Befund anzugeben []. Pathogene (C5) und wahrscheinlich pathogene (C4) Varianten werden berichtet, benigne (C1) und wahrscheinlich benigne (C2) üblicherweise nicht. Die Mehrzahl der Varianten ist zwar bekannt, da sie in der Fachliteratur in Zusammenhang mit der Erkrankung beschrieben worden bzw. in Datenbanken gelistet sind, viele können aber nicht eindeutig als pathogen oder benigne eingestuft werden und werden daher als Varianten unklarer Signifikanz (VUS, C3) klassifiziert. Ob C3-Varianten im Befund ausgewiesen werden oder wie C1- und C2-Varianten auf Anfrage erhältlich sind, sollte im Befund dargelegt sein. Funktionelle Untersuchungen, Überprüfung der Häufigkeit dieser Varianten in einer Kontrollpopulation oder weitere Untersuchungen im Tumormaterial bzw. Kosegregationsanalysen in betroffenen versus nicht betroffenen Familienmitgliedern könnten helfen bzw. wären notwendig, um eine VUS (C3) doch noch in Varianten der Klassen 1, 2, 4 oder 5 einstufen zu können. Diese Untersuchungen sind aufgrund des zeitlichen, wie auch personellen und finanziellen Aufwands kurzfristig oft nicht möglich. Manchmal ist es auch sinnvoll, seitens des Diagnostikanbieters den Zuweiser zu kontaktieren, um der Klassifikation dienliche klinische Information einfließen lassen zu können. Sind VUS im Befund dokumentiert, können diese auf Anfrage des Zuweisers zu einem späteren Zeitpunkt seitens des Diagnostikanbieters nach dem dann aktuellen Stand der Wissenschaft reevaluiert werden, sodass sich für manche VUS zu einem späteren Zeitpunkt eine geänderte Klassifikation in Richtung benigne oder pathogen ergeben könnte.

Die Vergleichbarkeit genetischer Befunde stellt eine immer wieder auftretende Problematik dar. Lagen diesbezügliche Schwierigkeiten früher primär an der Verwendung einer nichtstandardisierten Nomenklatur, beruhen sie derzeit auch darauf, dass sich die Panels in den untersuchten Genen unterscheiden und dass die Methodik, die analytische Qualität und die Abdeckung verschieden sind. Eine der größten Herausforderungen ist zudem der bereits oben adressierte unterschiedliche Umgang mit Zusatzbefunden und prädiktiven Ergebnissen. Letztere sind insbesondere bei spätem Manifestationsalter der Erkrankung und Detektion bei jungen Personen eine herausfordernde Situation.

Dokumentation und Archivierung genetischer Befunde. Grundlage der genetischen Untersuchungen in Österreich ist das Gentechnikgesetz (GTG), ein aus 1994 stammendes Bundesgesetz, mit dem Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, das Freisetzen und Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen und die Anwendung von Genanalyse und Gentherapie am Menschen geregelt werden. Befundung und Beratung haben weiters unter Wahrung des größten Nutzens und des geringsten Risikos für Ratsuchende, Patient:innen und deren Familien zu erfolgen.

Analysen am Menschen zu medizinischen Zwecken nur nach dem Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführt werden, wobei verschiedene Typen (siehe unten Typ 1–4) unterschieden werden, die auch die Grundlage für die Dokumentation in der Krankenakte darstellen. Typ 1 dient der Feststellung einer bestehenden Erkrankung, der Vorbereitung einer Therapie oder Kontrolle eines Therapieverlaufs und basiert auf Aussagen über konkrete somatische Veränderung von Anzahl, Struktur, Sequenz oder deren konkrete chemische Modifikationen von Chromosomen, Genen oder DNA-Abschnitten.

Typ 2 dient der Feststellung einer bestehenden Erkrankung, welche auf einer Keimbahnmutation beruht.

Typ 3 dient der Feststellung einer Prädisposition für eine Krankheit, insbesondere der Veranlagung für eine möglicherweise zukünftig ausbrechende genetisch bedingte Erkrankung oder Feststellung eines Überträgerstatus, für welche nach dem Stand von Wissenschaft und Technik Prophylaxe oder Therapie möglich sind.

Typ 4 dient der Feststellung einer Prädisposition für eine Krankheit, insbesondere der Veranlagung für eine möglicherweise zukünftig ausbrechende genetisch bedingte Erkrankung oder Feststellung eines Überträgerstatus, für welche nach dem Stand von Wissenschaft und Technik keine Prophylaxe oder Therapie möglich sind. § 65 des GTG legt fest, dassnur nach dem Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführt werden, wobei verschiedene Typen (siehe unten Typ 1–4) unterschieden werden, die auch die Grundlage für die Dokumentation in der Krankenakte darstellen.

Laut § 71a (1) dürfen Ergebnisse aus genetischen Analysen des Typs 1 in jedem Fall, Ergebnisse aus genetischen Analysen des Typs 2 und 3 nur sofern der Patient dem nicht schriftlich widersprochen hat, in Arztbriefen und Krankengeschichten dokumentiert werden . Auf die Möglichkeit des Widerspruches ist in der Beratung gem. § 69 Abs. 3 hinzuweisen. Ergebnisse aus genetischen Analysen des Typs 4, ebenso wie Ergebnisse des Typs 2 oder 3, wenn die Dokumentation in Arztbriefen und Krankengeschichten wegen Widerspruches des Patienten nicht zulässig ist, dürfen nur in der Einrichtung, in der sie erhoben worden sind, und nur auf Veranlassung des behandelnden Arztes verarbeitet werden; sie sind von anderen Datenarten gesondert aufzubewahren oder zu speichern und dürfen nur von jenen Personen die in der Einrichtung mit der Verarbeitung der Daten unmittelbar befasst sind, und nur mit einer gesonderten Zugriffsmöglichkeit abrufbar sein.

Dass einerseits die genetischen Befunde für die fortwährend beste medizinische Betreuung der Patient:innen für die ärztliche Seite zur Verfügung stehen müssen, andererseits aber auch dafür Sorge zu tragen ist, dass die obigen Vorgaben eingehalten werden, ist gerade in großen medizinischen Einrichtungen eine oft nicht leicht zu bewerkstelligende Herausforderung.

12 ]). Daher ist einmal mehr darauf hinzuweisen, dass die Veranlassung und Interpretation humangenetischer Analysen, soll deren positives Potenzial zum Nutzen der untersuchten Personen und ihrer Familien ausgeschöpft werden, mit einer entsprechenden fachkompetenten Aufklärung und Beratung einhergehen muss. Zusammenfassend ist zu sagen, dass mit der steigenden Nachfrage NGS-basierter diagnostischer Verfahren deutlich wird, dass sowohl die Interpretation der Analysenergebnisse als auch die humangenetische Beratung vor und nach der genetischen Analyse zum Nadelöhr bei diesen Verfahren wird. Von den zuständigen Fachärzt:innen gefordert sind in diesem Zusammenhang eine umfassende Beratungskompetenz und Erfahrung, eine enorme Sachkenntnis und die Möglichkeit und Fähigkeit, trotz der rasant steigenden Weiterentwicklungen am aktuellen Stand der Wissenschaft zu bleiben. Dem gegenüber stehen sogenannte DCT(„Direct-to-Consumer“)-Gentests, die in zunehmendem Ausmaß im Internet angeboten werden und zu deren Durchführung eine Speichelprobe (ohne ärztliche humangenetische Aufklärung und Beratung) an den Anbieter versendet wird. In vielen Fällen werden Tests mit geringer oder fragwürdiger klinischer Relevanz angeboten, d. h., deren Nutzen ist wissenschaftlich nicht belegt. Für derartige Gentests schätzt die ÖGH die potenziellen Gefahren einer Fehl- oder Überinterpretation für die Kunden wesentlich höher ein als den erworbenen Nutzen (siehe Stellungnahme der ÖGH []). Daher ist einmal mehr darauf hinzuweisen, dass die Veranlassung und Interpretation humangenetischer Analysen, soll deren positives Potenzial zum Nutzen der untersuchten Personen und ihrer Familien ausgeschöpft werden, mit einer entsprechenden fachkompetenten Aufklärung und Beratung einhergehen muss.