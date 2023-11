Männliche Fertilität und COVID-19

Zurück zum Zitat Cannarella R, Calogero AE, Condorelli RA, Aversa A, La Vignera S (2020) Systemic effects of the hormonal treatment of male hypogonadism with preliminary indications for the management of COVID-19 patients. Ther Adv Endocrinol Metab 11:2042018820966438. https://​doi.​org/​10.​1177/​2042018820966438​ CrossRefPubMedPubMedCentral