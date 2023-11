Zur Rechtslage in Deutschland bei Behandlungen des Genitales Minderjähriger

Der neue § 1631e BGB ist nicht leicht zu lesen, selbst für Jurist_innen nicht. Aber das Gesetz ist in Kraft und deshalb zu befolgen. Eine Gelegenheit, Probleme der Praxis aufzugreifen und das Gesetz nachzubessern, bietet sich 2026 nach der Evaluierung.

Zunächst sei § 1631e BGB in der Reihenfolge seiner Absätze dargestellt, bevor im letzten Abschnitt die problematischen Punkte zusammengefasst werden.

Geschlechtsangleichende Behandlungenzu diesem Zweck an nicht einwilligungsfähigen Minderjährigen sind grundsätzlich untersagt. Das ist rechtstechnisch so umschrieben, dass Eltern in Behandlungen jeder Art an ihren selbst nicht einwilligungsfähigen Kindern nicht rechtswirksam einwilligen können, wenn diese Behandlungen allein dem Zweck dienen und in der Absicht erfolgen, das physische Geschlecht der Kinder an eines der traditionellen Geschlechter anzugleichen. Damit ist das Elternrecht insoweit beschränkt. Explizit erwähnt ist, dass Eltern solche Behandlungen auch nicht selbst vornehmen dürfen; gedacht ist dabei an die Gabe von Medikamenten oder Hormonen sowie insbesondere an Vaginaldilatationen []. Da jede medizinische Behandlung ein Eingriff in die körperliche Integrität ist und es sich bei Fehlen der erforderlichen Einwilligung um eine Körperverletzung im Sinne des Strafrechts handelt, kommt das einem Verbot gleich.

Die Beschränkung des elterlichen Vertretungsrechts gemäß Abs. 1 wird gelockert, wenn eine medizinische Indikation hinzutritt, aufgrund derer operativ behandelt werden soll und die Geschlechtsangleichung nur eine Nebenfolge davon ist. Primär soll auch dann mit dem Eingriff gewartet werden bis zu dem Zeitpunkt, ab dem das Kind selbst einwilligungsfähig ist. Ist das nicht möglich, können die Eltern für ihr Kind die Einwilligungserklärung rechtswirksam erteilen. Dabei ist die Formulierung „nicht aufgeschoben werden kann bis“ nicht gleichbedeutend mit „unaufschiebbar“. Unaufschiebbare Fälle sind in Absatz 3 geregelt. Das elterliche Vertretungsrecht gilt also nur für solche operativen Behandlungsnotwendigkeiten des äußeren oder inneren Genitales, die im Zeitraum vor der Einwilligungsfähigkeit des Kindes indiziert sind.

Absatz 3: Genehmigung der elterlichen Einwilligung durch das Familiengericht

Für nicht direkt unaufschiebbare operative Eingriffe, mit denen nicht bis zur Einwilligungsfähigkeit des Kindes gewartet werden kann, muss die Einwilligungserklärung der Eltern durch das Familiengericht genehmigt werden. Die einschlägige Verfahrensordnung ist das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Das verfahrensrechtliche Pendant zu der materiell-rechtlichen Regelung des § 1631e Abs. 3 BGB findet sich in § 167b FamFG. Die Regelungen der §§ 1631e BGB, 167b FamFG sehen abweichend vom regulären Verfahren in Kindschaftssachen – und um solche handelt es sich hier – ein beschleunigtes Verfahren vor.

Bevor die weiteren Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren beschrieben werden, nennt Satz 1 die Ausnahme, wann die Befassung des Familiengerichts entbehrlich ist, nämlich dann, wenn der Eingriff aufgrund von „Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Kindes“ nicht aufgeschoben werden kann, also unaufschiebbar im Sinne des allgemeinen Arzthaftungsrechts ist (§ 630d Abs. 1 Satz 4 BGB). Danach ist sogar die Einwilligungserklärung erwachsener Patient_innen nicht erforderlich, wenn der Eingriff ihrem mutmaßlichen Willen entspricht. Den mutmaßlichen Willen des Kindes zu bestimmten, ist hingegen nicht einfach. In den meisten Fällen, um die es hier geht, dürfte die Zeit jedoch nicht so knapp bemessen sein, dass diese Ausnahme zum Tragen kommt. 9

Normalerweise verhandelt das Familiengericht Kindschaftssachen in mündlicher Verhandlung, in der 1. die Eltern angehört werden, 2. auch das Jugendamt oder von ihm eine Stellungnahme erbeten wird, 3. ein Verfahrensbeistand für das Kind bestellt wird und 4. das Gericht alle Tatsachen ermittelt, die es zur Entscheidungsfindung für erforderlich hält; d. h., es kann z. B. auch Sachverständigengutachten einholen.

Das beschleunigte Verfahren gemäß §§ 1631e BGB, 167b FamFG ist demgegenüber ein schriftliches Verfahren, das Gericht entscheidet also ohne mündlichen Termin, ohne persönliche Anhörung der Eltern, ohne Anhörung des Jugendamtes und ohne Bestellung eines Verfahrensbeistandes. Voraussetzung hierfür ist, dass die Eltern ihrem Antrag auf Genehmigung ihrer Einwilligungserklärung zum geplanten Eingriff an ihrem Kind die befürwortende Stellungnahme einer sog. interdisziplinären Kommission beifügen, die in den beiden folgenden Absätzen näher ausgestaltet ist. Bei einer befürwortenden Stellungnahme der interdisziplinären Kommission wird laut § 1631e Abs. 3 Satz 3 „vermutet“, dass der Eingriff dem Kindeswohl entspricht, und das Gericht muss die Genehmigung erteilen. Jedoch ist diese Vermutung nicht absolut, sondern widerleglich. Wenn das Gericht z. B. Zweifel hat, ob die Kommissionsstellungnahme dem Kindeswohl entspricht, oder sonstige Anhaltspunkte, die gegen eine Genehmigung sprechen, wird das Verfahren als reguläres Verfahren, wie oben beschrieben, fortgesetzt. So findet es auch statt, wenn die Eltern ihren Antrag auf Genehmigung ihrer Erklärung ohne Beifügung einer den Eingriff befürwortenden Stellungnahme stellen.