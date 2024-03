Langkettige Fettsäureoxidationsstörungen, ihre Früherkennung und die Rolle des Stillens

Fallbeispiel

Das männliche Neugeborene ist das zweite Kind nichtkonsanguiener Eltern und kam als Termingeborenes mit 38 + 6 Schwangerschaftswochen und einem Geburtsgewicht von 3340 g (P50) per Kaiserschnitt (Indikation Zustand nach Kaiserschnitt) auf die Welt. Der APGAR-Wert betrug bei Geburt 9/10/10, NSa-pH 7,30 (Ref.: 7,20–7,32), NSa-BE −3,0 mmol/l (Ref.: −11,7–1,2 mmol/l).

Am 4. Lebenstag fiel das Neugeborene mit rezidivierendem Erbrechen nach jeder Mahlzeit sowie im Verlauf auch unabhängig von den Mahlzeiten und einer Gewichtsabnahme von mehr als 10 % des Geburtsgewichts auf. In der nachfolgenden laborchemischen Abklärung zeigten sich die Leberfunktionsparameter erhöht sodass der Säugling an das medizinische Zentrum mit angebundener Neugeborenen-Intensivstation (NICU) zur weiteren Abklärung transferiert wurde.

1 Abb. 1 Acylcarnitin-Profil aus Trockenblutkarte. Erkennbar ist die Erhöhung der hydroxylierten, langkettigen Acylcarnitine (markiert mit >) sowie deren diagnostische Ratios passend zum Verdacht auf LCHAD-Defizienz. Die Summe der langkettigen Acylcarnitine (C16–C18) beträgt 8,8 µmol/l × Initial ergab sich bei der Abklärung weder klinisch noch laborchemisch der Hinweis für ein infektiologisches Geschehen. Im weiteren Verlauf zeigten sich steigende Leberfunktionsparameter. Die maximale Erhöhung der Leberfunktionsparameter zeigte sich am 8. Lebenstag mit einer GOT von 514 U/l (Ref.: 14–77), einer GPT von 287 U/l (Ref.: 4–49) und einer gGT von 335 U/l (Ref.: 8–178). Das Gesamtbilirubin war nur leicht ausgelenkt mit maximal 4,7 mg/dl (Ref.: bis 1 mg/dl), der Anteil an direktem Bilirubin lag dabei stets im Referenzbereich. Die Gerinnung zeigte sich ebenfalls verändert mit einem minimalen Quicktest von 54 % (Ref.: 74–108). Sonographisch nachweisbar ein hyperechogenes Leberparenchym bei ansonsten unauffälligen Organbefunden. Auffallend war anhaltendes Erbrechen der Stillmahlzeiten, es wurde eine temporäre parenterale Infusionstherapie durchgeführt. Im Neugeborenen-Screening (NGS), dessen Befund am 5. Lebenstag eintraf, wurde der hochgradige Verdacht auf einen LCHAD(langkettige-3-hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase)-Mangel festgestellt. Hierbei zeigten sich deutlich erhöhte Konzentrationen der langkettigen Acylcarnitine, zusätzlich fanden sich erhöhte Konzentrationen der sehr langkettigen Acylcarnitine und eine erhöhe Ratio (C16 + C18:1)/C2 (Abb.). Eine zweite Trockenblutkarte zur erneuten Bewertung wurde am 10. Lebenstag an das NGS-Labor übermittelt. Parallel dazu wurde eine umfassende Stoffwechselabklärung (Konfirmationsdiagnostik) in die Wege geleitet, einschließlich eines Plasmaaminogramms, der Analyse organischer Säuren im Harn und der Bestimmung des Acylcarnitinprofils im Trockenblut. Der Beutlertest ergab einen negativen Befund (Ausschluss einer klassischen Galaktosämie), während Ammoniak, Alpha-1-Antitrypsin und Schilddrüsenwerte innerhalb der Normbereiche lagen (Ausschluss eines Harnstoffzyklusdefekts, u. a.). Serologische Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf eine virale Ursache der Hepatopathie. Eine genetische Diagnostik wurde initiiert.

Während des stationären Aufenthalts auf der Neugeborenen-Intensivstation wies der Säugling stets ein altersentsprechendes Bewegungs- und Verhaltensmuster auf. Die Routinesonographie des Schädels ergab einen unauffälligen Befund.

regelmäßige 3‑stündliche Stillmahlzeiten gelegt, um katabolen Phasen vorzubeugen. Im Verlauf zeigte sich eine deutliche Abnahme der erhöhten Leberfunktionsparameter, und die Gerinnungswerte normalisierten sich. Unter Verabreichung von Muttermilch wies das Kind eine adäquate Gewichts- und Größenzunahme auf, die sich entlang der 25. Perzentile (Gewicht) bzw. entlang der 50. Perzentile (Größe) bewegte (Abb. 2 Abb. 2 Größe und Gewicht anhand der Perzentilenkurven nach Kromeyer-Hauschild-Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen. Deutlich zu erkennen ist die Episode mit Parainfluenzavirus-1-Infektion mit Trinkverweigerung und Hypoglykämie-Episode im 4. Lebensmonat. Nach Beginn mit Triheptanoin im 5. Lebensmonat und weiterführen der Stillmahlzeiten erneute Stabilisierung × Bei hochgradigem Verdacht auf einen LCHAD-Mangel wurde besonderes Augenmerk aufgelegt, um katabolen Phasen vorzubeugen. Im Verlauf zeigte sich eine deutliche Abnahme der erhöhten Leberfunktionsparameter, und die Gerinnungswerte normalisierten sich. Unter Verabreichung von Muttermilch wies das Kind eine adäquate Gewichts- und Größenzunahme auf, die sich entlang der 25. Perzentile (Gewicht) bzw. entlang der 50. Perzentile (Größe) bewegte (Abb.). Der Stuhlgang wurde regelmäßig und spontan abgesetzt.

Der klinische Zustand des Säuglings besserte sich rasch. Bereits am 12. Lebenstag konnte er auf die Normalstation zur weiteren Beobachtung transferiert werden. Bei unauffälligem klinischem Verlauf wurde der Säugling am 14. Lebenstag in die Obhut der Familie entlassen und mit regelmäßigen Terminen an der Sprechstunde für angeborene Stoffwechselstörungen angebunden. Vor Entlassung erfolgte eine ausführliche ernährungsmedizinische Beratung und die Eltern wurden über die Wichtigkeit von regelmäßigen Stillmahlzeiten aufgeklärt.

Die somatometrischen Werte bei Entlassung waren wie folgt: Gewicht: 345 g (P 20), Länge: 54,5 cm (P65), Kopfumfang: 36 cm (P20).

Die molekulargenetischen Ergebnisse am 20. Lebenstag bestätigten den initialen biochemischen Verdacht auf eine langkettige Fettsäureoxidationsstörung (LC-FAOD – HADHA-Mutation c.1528G>C p.[Glu510Gln]), einer seltenen genetischen Erkrankung, bei welcher der Abbau langkettiger Fettsäuren und damit der Fettsäurestoffwechsel beeinträchtigt ist.

Im Zeitraum zwischen dem 4. und 5. Lebensmonat führte eine Parainfluenzavirus-1-Infektion mit Trinkverweigerung und „sepsisartigem Zustandsbild“ zu einer schweren Hypoglykämie-Episode, die einen anschließenden Aufenthalt auf der Kinder-Intensivstation bedingte. Der Allgemeinzustand des Säuglings besserte sich unter parenteraler Infusionstherapie rasch, sodass er nach 7 Tagen entlassen werden konnte.

3 Abb. 3 Übersicht mitochondrialer Stoffwechselwege bei Langketten-Fettsäureoxidationsstörungen ( LC-FAOD ). Schematische Abbildung der mitochondrialen Stoffwechselwege der Fettsäureoxidation ( FAOD ) und des C7-Metabolismus. Triheptanoin führt zu ungeradzahligen C3-Bausteinen, die den Zitratzyklus befüllen. CPT I Carnitin Palmitoyltransferase I, CPT II Carnitin Palmitoyltransferase II, VLCAD sehr langkettige Acyl-CoA-Dehydrogenase, MCAD mittelkettige Acyl-CoA Dehydrogenase, SCAD kurzkettige Acyl-CoA-Dehydrogenase, LCHAD langkettige 3‑Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase, SCHAD kurzkettige 3‑Hydroxylacyl-CoA-Dehydrogenase, LCKAT langkettige 3‑Ketothiolase, MCKAT mittelkettige 3‑Ketoacyl-CoA-Thiolase, PROP-CoA Propionyl-CoA, FAO Fettsäureoxidation, CAC Zitronensäure Zyklus, ATP Adenosintriphosphat, SUCC-CoA Succinyl-Coenzym A. (Copyright Thomas Zöggeler) × Das Kind wurde bis zum 4. Lebensmonat voll gestillt und erhielt im Verlauf ab der 18. Lebenswoche (4,5 Monaten) zusätzlich eine Supplementierung mit Triheptanoin (C7-Öl 0,96 g/ml) mit 1,25 g/kg und Tag (= 1,2 ml/kg und Tag) in 3 Einzeldosen. Triheptanoin ist ein mittelkettiges Triglycerid, das eine Mischung aus C7- und C9-Fettsäuren enthält. Diese spezielle Form von Fett dient als alternative Energiequelle und unterstützt den Energiestoffwechsel bei Patienten mit LC-FAOD, indem es ungeradzahlige C3-Bausteine für den Zitratzyklus zur Verfügung stellt (Abb.). Im weiteren Verlauf wurde altersentsprechend mit der Beikost begonnen.

Die fortgesetzte Stillpraxis war entscheidend, da Muttermilch eine gut verträgliche Nährstoffquelle darstellt und Neugeborene mit essenziellen Nährstoffen versorgt. Die Kombination aus Stillen und Triheptanoin-Supplementierung ermöglichte eine angepasste Ernährung, um den Energiebedarf des Kindes zu decken und Unterzuckerepisoden zu vermeiden.

Die elterliche Aufklärung über die Bedeutung regelmäßiger Mahlzeiten, das Vermeiden von längeren Fastenperioden und die Notwendigkeit, katabole Zustände zu verhindern, spielten eine Schlüsselrolle im Management. Kontinuierliche Überwachung, regelmäßige ärztliche Betreuung und eine engmaschige Anpassung der Ernährung waren entscheidend, um das Wohlbefinden des Kindes sicherzustellen.

Insgesamt verdeutlicht dieser Fall die Wichtigkeit des NGS bei der Früherkennung von LC-FAODs und unterstreicht die Rolle von Stillen, Triheptanoin-Supplementierung und einer sorgfältig angepassten Ernährung im erfolgreichen Management dieser seltenen Stoffwechselerkrankung. Die multidisziplinäre Betreuung durch Fachleute ist unerlässlich, um eine optimale Versorgung und Lebensqualität für betroffene Neugeborene und deren Eltern sicherzustellen.