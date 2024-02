Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

20.02.2024 | Blickdiagnose Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie? Hat der Säugling einen septischen Schock, eine Stoffwechselkrise oder etwas ganz anderes? verfasst von: Dr. Thomas Hoppen, M.A, Dr. Alexandru Lacatus, Dr. Martin Laur, Dr. Torsten Sandrieser Erschienen in: Pädiatrie & Pädologie

Auszug Um 20 Uhr geht ein Anruf von der Notfallrettung auf der Kinderintensivstation ein: Der Notarzt bittet sofort einen Kinderarzt zum Säuglingsnotfall in einem Haushalt hinzu. Vor Ort findet sich ein Elternteil allein bei einem sehr blassen, drei Monate alten Kind mit klinischen Schockzeichen. Auffällig ist die blasse Haut mit punktförmigen Hautveränderungen an beiden Wangen. Es erfolgen eine nicht invasive Atemwegssicherung, die Anlage einer intraossären Kanüle, Volumengabe und der rasche Transport in die circa 12 km entfernte Klinik. …