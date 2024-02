Die Geschichte der Psychosomatik in Österreich

Im 3. Teil wird etwas Seltenes gemacht: Die Zeit der Okkupation Österreichs durch das Deutsche Reich wird thematisiert. Das ist selbst im Österreich des Jahres 2024 selten. Die Tätigkeit der Wiener Zweigstelle des Deutschen Instituts für psychologische Forschung und Psychotherapie in der Ostmark war widersprüchlich. Einerseits erhielt sie die Psychoanalyse aufrecht, andererseits war sie im Dienste der Luftwaffe tätig und unterstützte sogar die Aktion T4, die Ermordung psychiatrisch Kranker. Das Konzept der Kindererziehung von August Aichhorn überstand so den Krieg. Allerdings war es ein sehr konservatives Konzept, das das Kind zwar zu verstehen versuchte, aber väterliche Autorität und Anpassung für unerlässlich hielt.

Während Europa im Krieg war, gab es eine Entwicklung der Psychosomatik im Exil. Exemplarisch gedenke ich meines Lehrers Rudolf Eckstein an der psychoanalytisch orientierten Menninger Foundation in Topeka, Arkansas, USA. Sie war eine Gründung eines Berliner Exilanten, und Rudi hatte dort Zeit und Muße, bedeutende Werke zu verfassen und die psychoanalytische Therapie psychiatrischer kranker Kinder zu erproben.

Hans Seyle ging aus wissenschaftlichen Gründen nach New-York, wo es ihm nicht gefiel. Als er seinen Aufenthalt abbrechen wollte, berief ihn die kanadische McGill Universität zu sich, wo er seinen völlig neuen Ansatz, das Stress-Konzept, physiologisch und biochemisch weiter erforschte. Letztlich wurde es ein neues Konzept der Krankheitslehre.

Psychosomatik unter Kriegsbedingungen im Deutschen Reich

M.H. Göring bekam die Leitung des Deutschen Instituts für psychologische Forschung und Psychotherapie vor allem, weil er Vetter des preußischen Ministerpräsidenten und Luftwaffenfeldmarschalls Hermann Göring war. C.G. Jung firmierte mit M.H. Göring als Herausgeber des Zentralblatts für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete. Es wurde die Persönlichkeit des „Deutschen Analytikers" in den Vordergrund gestellt. Die wenigen arischen Mitglieder der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) wurden übernommen. Hier sei August Aichhorn erwähnt, dessen Buch: „Verwahrloste Jugend" (1925) einen empathischen Zugang zum psychosozial gestörten Kind aufzeigte. Es war eine verstehende Gegenwelt zu den NS-Mördern vom Spiegelgrund am Steinhof unter Heinrich Gross. 2 die diese töteten. A. Aichhorn blieb pädagogischer Psychoanalytiker in Wien und versorgte im Namen der WPV den „Wolfsmann" 3 , Sergej Konstantinowitsch Pankejeff, der Freuds erster kinderanalytischer Fall war. Dieser war am Ende seines Lebens mein Patient an der 2. Inneren Abteilung des Wiener Wilhelminenspitals. Ich fragte ihn, ob ihm die Analyse geholfen hätte. „Nein," war seine eindeutige Antwort: „aber ich habe dort nur nette Menschen kennengelernt!" 4

Einige der Mitglieder der WPV wurden ermordet, die meisten flohen ins Ausland. Rudi Eckstein musste wegen seiner sozialistischen Aktivitäten sofort nach dem (1915–93) Anschluss fliehen. Von London ging’s in die USA. In der Menninger Foundation in Topeka, Arkansas beschrieb er neues Verständnis für schwergestörte Kinder, wie Autisten. Ein Beitrag Rudis zur Psychosomatik bestand in der Supervisionsarbeit an der psychosomatischen Station im Wilhelminenspital. Er lehrte dem Team das unmittelbare Verstehen eines Kindes und seiner Familie oft nur aus dem ersten Satz, der ersten Situation. Staunend erlebten wir, dass schon ein Satz, eine Geste die Interaktion bestimmen kann. Seither erkennen wir alle, die das erleben durften, in Kriminalfilmen den Mörder sofort, in Erstgesprächen den Grund der Vorstellung und an uns selbst die unkontrollierbare Sofortreaktion, die oft diagnoseleitend ist. Rudis Bücher beschreiben die Macht der Sprache. In „The language of psychotherapy“ beschreibt er, wie der Therapeut das virtuelle Raumschiff der Innenwelt des Kindes betritt. Mit ihm fliegt er zu unbekannten Welten. Er hat die Erlebniswelt des Kindes nicht an seinem Realitätssinn zu prüfen, sondern er fliegt in die fantastische Lebenswelt des Kindes, das sich unverstanden fühlt.