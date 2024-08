Künstliche Intelligenz in der Medizin

Eine abschließende Definition des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ scheitert bereits am Fehlen einer abschließenden Definition von natürlicher oder menschlicher Intelligenz. Im Folgenden werde ich ihn unter Vorbehalt und nur der Einfachheit halber verwenden, da er sich in der öffentlichen Debatte eingebürgert hat. Mit medizinischer KI meine ich virtuelle oder verkörperte Computersysteme, d. h. Software oder Roboter, die auf Anwendungen maschinellen Lernens basieren. Da diese Systeme in der Lage sind, klinische Überlegungen durchzuführen, Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu setzen, spreche ich von „artificial agents“. Hierin ist bereits ein wichtiger Unterschied zu bisherigen Medizintechnologien zu sehen.

Bei KI-Anwendungen handelt es sich nicht um passive Werkzeuge, sondern um zumindest teilweise autonome Akteure. Darin liegt deren Potenzial begründet, zu einer fundamentalen Transformation der Medizin zu führen. Des Weiteren müssen KI-Anwendungen als Motoren gesehen werden, deren Kraftstoff Daten darstellen. Daher ist KI immer im Kontext von Big Data zu denken, d. h. großen Mengen multimodaler Daten aus unterschiedlichen Quellen und in unterschiedlichen Formaten. Zentral ist dabei Vermögen von KI-Anwendungen, Korrelationen in diesen großen Datenmengen aufzufinden, Muster zu erkennen und Modelle zu entwickeln, die Objekte oder Prozesse präzise abbilden und eine präzise Vorhersage erlauben. Damit ist diese Technologie von erheblichem Wert für die Medizin.

Die Anwendungsbereiche in der Medizin sind vielfältig, wenn auch zu einem beträchtlichen Teil noch prospektiv.

Klinische Entscheidungsunterstützungs-Systeme („clinical decision support systems“, CDSS) helfen dabei, Daten zu verknüpfen, zu modellieren und zu organisieren, um Arbeitsprozesse zu optimieren und eine bessere Grundlage für klinische Entscheidungen zu schaffen. Ein CDSS kann etwa Daten einer aktuellen Befundung in das Gesamtbild des Patienten oder der Patientin einordnen, Diagnosen und Prognosen anbieten, Therapieoptionen vorschlagen und weitere Therapieschritte planen. Dabei führen diese Systeme Daten aus unterschiedlichen Quellen (Labordaten, Patientenakte, ärztliche Notizen, Studien zur Wirksamkeit von Therapien bzw. Medikamenten) zusammen und bauen Modelle zur prädikativen Datenanalyse. Damit wird einerseits die gesundheitliche Situation einer Person präziser erfasst, andererseits auch die weitere Entwicklung, z. B. die Krankheitsprogression, besser vorhergesagt. Der Fokus auf individuellen Gesundheitsdaten erlaubt eine besser personalisierte Behandlung, anstatt sich auf die statistische Abstraktion von Durchschnittspatientinnen und -patienten zu verlassen, wie sie in Reviews und Kohortenstudien vorkommen.

In der Diagnostik können KI-Anwendungen eingesetzt werden, um die Treffsicherheit zu erhöhen und Arbeitsprozesse zu optimieren. Zu nennen ist hier v. a. KI-unterstützte Bilderkennung in Bereichen wie der Radiologie und Dermatologie. KI-Anwendungen, deren Algorithmen mittels tausender Aufnahmen von Hautpartien trainiert wurden, werden bereits zur Erkennung von Melanomen eingesetzt und übertreffen mitunter Dermatologinnen und Dermatologen hinsichtlich der Treffsicherheit. Ebenso haben KI-Anwendungen für Mammographien zu einer verbesserten Brustkrebs-Diagnostik beigetragen.

Mobile Health und Internet of Things

Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld stellt der Bereich mobiler Gesundheitstechnologien (Mobile Health oder mHealth) sowie Internet of Things (IoT) dar. KI-Anwendungen in Form von Apps oder Smart Wearables (Fitnessarmbänder, Smart Watches, am Körper getragene Sensortechnik) können genutzt werden, um Vitalfunktionen, aber auch Umwelt- und Verhaltensdaten longitudinal zu sammeln. Die Datensammlung ist damit nicht mehr auf spezifische Zeitpunkte oder die Anwesenheit in medizinischen Einrichtungen beschränkt, sondern kann im privaten Lebensumfeld und Alltag von Personen erfolgen. So kann eine größere, über einen Zeitraum verteilte Datenmenge erhoben und in Echtzeit ausgewertet werden. Patientinnen und Patienten können Apps auch selbstständig nutzen, etwa zur Symptomanalyse, zu telemedizinischen Zwecken oder zur personalisierten Gesundheitsinformation. Sensor- und Monitoringtechnologien, die auf IoT-Anwendungen basieren, können in Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder in der eigenen Häuslichkeit genutzt werden. Durch automatisierte Prozesse der Datenerhebung und -prozessierung können Zeit und Personalressourcen eingespart werden. Auch lassen sich diese Systeme einsetzen, um älteren Menschen oder chronisch Kranken ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür wären Sturzsensoren im Fußboden, sogenannte Smart Floors, die das Gangbild von Personen auswerten und bevorstehende Stürze anzeigen bzw. erfolgte Stürze notfallmäßig melden.

Im Bereich der Robotik werden KI-Anwendungen ebenfalls bereits eingesetzt. Hier spricht man auch von verkörperter KI, wenn Anwendungen in Form von Hardware vorliegen. Dazu gehören Chirurgie-Roboter, die mittlerweile sowohl in der Ausbildung als auch für Operationen eingesetzt werden. Dabei können diese Systeme zur Unterstützung für Chirurginnen und Chirurgen dienen oder selbsttätig Operationen durchführen. Manche dieser Anwendungen erlauben es auch, durch Feedback und die Optimierung von Arbeitsprozessen die Skills in der Anwendung zu verbessern.

Im Pflegebereich werden bereits Roboter eingesetzt, die mechanische Tätigkeiten von Pflegekräften unterstützen, etwa in der Mobilisierung von Patientinnen und Patienten, im Tragen schwerer Lasten oder im Zuteilen von Medikamenten. Dabei werden Roboter in Form autonomer Geräte oder als Exoskelette verwendet, welche die Muskelkraft von Anwenderinnen und Anwendern unterstützen und verstärken. Darüber hinaus finden in der Pflege auch sogenannte Socially Assistive Robots (SAR) Anwendung. SAR ermöglichen die Integration von physischen Tätigkeiten mit sozialer Interaktion und werden besonders im Bereich der Langzeitpflege genutzt. Ein prominentes Beispiel ist Paro, ein KI-gestützter Roboter in Form einer Baby-Robbe. Paro reagiert auf Ansprache und Berührungen, simuliert Emotionen und Verhalten und kann so mit Nutzerinnen und Nutzern interagieren. Es konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von Paro zur Verringerung von Gefühlen der Einsamkeit beiträgt und therapeutische Effekte beim Einsatz für Menschen mit Demenz aufweist.