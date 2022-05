Kongress-Update zum Mammakarzinom

p

MONALEESA‑2 ist eine randomisierte Phase-III-Studie, die „first line“ Ribociclib in Kombination mit Letrozol vs. Placebo + Letrozol bei postmenopausalen Frauen mit HR+/HER2− fortgeschrittenem Brustkrebs untersuchte. Dabei zeigte sich ein medianes PFS von 25,3 Monaten vs. 16,0 Monate (< 0,0001; []). Beim ESMO 2021 wurden OS-Daten zu dieser Studie präsentiert. Nach einem medianen Follow-up von 79,7 Monaten zeigte sich ein signifikanter Vorteil im medianen Gesamtüberleben unter Ribociclib + Letrozol im Vergleich zu Placebo + Letrozol: 63,9 vs. 51,4 Monate; HR 0,76; 95 %-KI 0,63, 0,93;= 0,004 []. Joyce O’Shaughnessy, Texas Oncology-Baylor University Medical Center and The US Oncology Research Network, Dallas, zeigte im Rahmen des San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2021 den Überlebensvorteil von Ribociclib + Letrozol in einer Subgruppenanalyse, dieser war unabhängig vom Ort der Metastasierung sowie der Anzahl an betroffenen Organen [].