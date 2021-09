Können Timolol-Augentropfen als Migräneakuttherapie verwendet werden?

Zurück zum Zitat Aggarwal D, Heim AJ, Bittel B et al (2020) A Randomized, double-blinded, placebo-controlled, cross over study evaluating the efficacy and safety of timolol ophthalmic solution as an acute treatment of migraine. Kans J Med 13(S2):2–5 (Da nicht alle Informationen in der eigentlichen Publikation aufgeführt sind, wurde noch das Studienprotokoll konsultiert, siehe https://​clinicaltrials.​gov/​ct2/​show/​NCT03836664 (accessed 23.06.2021).) PubMedPubMedCentral