Auszug Der europäische Rheumakongress 2022 EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) fand diesmal in Kopenhagen unter großen Sicherheitsvorkehrungen nach zwei Jahren wieder live statt. Allein den Tatsachen geschuldet, dass der Einlass in die Kongresshallen ähnlich dem Einchecken am Flughafen ablief, und dass Sprengstoffhunde alle paar Stunden durch die Hallen patrouillierten, zeigt in welch unsicheren(?) Zeiten wir leben. …