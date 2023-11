Eine neue Methode körperbasierter Psychotherapie mittels Selbstberührungen: Idiopraxie®

Bei all diesen leibtherapeutischen Ansätzen ist der Tastsinn die wichtigste und fundamentalste Sinneswahrnehmung []. Haptische und taktile Wahrnehmungen sind grundlegend, um uns selbst als von der Umwelt abgrenzbare individuelle Person und Körper, als physische Einheit, als zeitlich und dreidimensional existierenden Organismus zu erleben – kein anderer Sinnesbereich trägt substanzieller zu dieser Selbsterkenntnis bei []. In den letzten Jahren erschienen zahlreiche wissenschaftliche Publikation zur Haptik und deren zentrale Funktion für Körperschema, Körperbild, Affekt- und Selbstwertregulation wurde vor allem durch die Erforschung von Fremdberührungen bestätigt []. Trotz starker wissenschaftlicher Tätigkeit zur Fremdberührung ist die Selbstberührung bislang weitgehend unerforscht. Dies könnte an der langjährigen Annahme liegen, dass Selbstberührungen gefiltert werden, um nicht von den damals als wichtiger erachteten Informationen aus der Umwelt abgelenkt zu werden []. Inzwischen zeigen jedoch zahlreiche Studien, dass die spontane und meist unbewusste Selbstberührung vor allem in unangenehmen Situationen der Emotionsregulation dient [] und Selbstberührung teilweise durch Verstärkung intensiver wahrgenommen wird als Fremdberührung []. Mit der Entwicklung der Idiopraxie® und deren wissenschaftlichen Erforschung an der Medizinischen Universität Graz in Kooperation mit Jolana Wagner-Skacel und Sabrina Mörkl sowie der Universität Zürich und der University of British Columbia in Zusammenarbeit mit Clare Killikelly rückt die intentionale Selbstberührung in den Fokus neuer körperpsychotherapeutischer Interventionen; ihr Potenzial wird als evolutionär entwickelte [] und ontogenetisch früh angewendete [] Selbstregulation systematisch für eine leibtherapeutische Intervention in der Psychotherapie nutzbar gemacht.