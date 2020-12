Zurück zum Zitat Papadakis GE, Dewailly D et al (2020) Non-classic cytochrome P450 oxidoreductase deficiency strongly linked with menstrual cycle disorders and female infertility as primary manifestations. Hum Reprod 35(4):939–949. https://​doi.​org/​10.​1093/​humrep/​deaa020 CrossRefPubMed