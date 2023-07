Diagnostik und Therapie des polyzystischen Ovarsyndroms (PCOS) in der Adoleszenz

Die genaue Ursache für die Entstehung des polyzystischen Ovarsyndroms (PCOS) ist bis dato immer noch ungeklärt, jedoch wird ein komplexes Zusammenspiel zwischen prädisponierenden genetischen Faktoren einerseits und Umwelteinflüssen andererseits angenommen.

Die phänotypische Manifestation des PCOS ist heterogen und individuell sehr variabel, die Diagnostik daher erschwert.

Das PCOS (polyzystisches Ovarsyndrom) wird oft auch das Syndrom der chronischen hyperandrogenämischen Anovulation genannt und ist mit 5–10 % Betroffenen die häufigste Endokrinopathie des reproduktiven Alters.

Oft manifestiert es sich bereits im Jugendalter.

Diagnostische Abklärung bei jungen Mädchen und Verdacht auf PCOS

In der sehr sensiblen Lebensphase der Pubertät ist die korrekte Diagnosestellung des PCOS extrem wichtig. Einerseits muss eine „Überdiagnostizierung“ und Stigmatisierung betroffener Adoleszentinnen vermieden werden, andererseits jedoch ist ein frühzeitiger Beginn mit geeigneten Therapeutika in diesem sog. „window of opportunity“ wesentlich, um Lebensqualität und Selbstbewusstsein der Betroffenen zu verbessern und dem Voranschreiten der Symptomatik mit der sonst erhöhten Langzeitmorbidität effektiv entgegenzuwirken.

1 Zur Diagnosestellung bei Erwachsenen sind 2 der 3 u. a. Kriterien erforderlich (sog. Rotterdam-Kriterien) Unregelmäßige Zyklen (meist Oligomenorrhö) aufgrund von Anovulation Hyperandrogenämie (klinisch oder biochemisch) Typische polyzystische Ovarien im Ultraschall (viele kleine randständige, „perlschnurartig“ angeordnete Follikelzysten bei vermehrtem Stroma) Die akkurate Diagnosestellung in der Adoleszenz ist jedoch oft besonders schwierig, da adulte Diagnosekriterien (siehe Tab.) nur eingeschränkt anwendbar sind.

In der Adoleszenz existiert eine Überlappung zwischen normaler Pubertätsentwicklung und Anzeichen des PCOS, beispielsweise sind anovulatorische Zyklen und Blutungsunregelmäßigkeiten in den ersten Jahren nach der Menarche keine Seltenheit.

Die Aussagekraft des abdominellen Ultraschalls bei den (oft adipösen) Jugendlichen ist stark eingeschränkt, sodass die rezente ESHRE-Leitlinie diesen zur Diagnosestellung bei Jugendlichen nicht empfiehlt – ebenso wenig wie die Bestimmung des Anti-Müller-Hormons (AMH). In der aktuellen wissenschaftlichen Literatur wird diskutiert, inwiefern die Bestimmung des Anti-Müller-Hormons (AMH), welches positiv mit dem Antralfollikel-Count (AFC) assoziiert ist, künftig den stark untersucher- und geräteabhängigen Ultraschall ersetzen oder zumindest ergänzen könnte.

Für Jugendliche gibt es jedoch bis dato keine etablierten Referenzwerte des AMH.

Auch für Androgenspiegel existieren keine klar definierten Referenzbereiche für weibliche Jugendliche. Es gibt kein standardisiertes Hirsutismus-Scoring in dieser Altersgruppe und Akne in der Pubertät gilt als „physiologisch“.

Eine Adoleszentin mit Adipositas und/oder prämaturer Adrenarche (insbesondere in Kombination mit St.p. Frühgeburt) und/oder Acanthosis nigricans und/oder persistierenden Blutungsstörungen und/oder erhöhtem Testosteron und erniedrigtem SHBG soll als „at risk for PCOS“ klassifiziert werden. Anschließend ist eine regelmäßige Reevaluierung der Verdachtsdiagnose während der Adoleszenz zur definitiven Diagnosesicherung empfohlen.

Gemäß einer rezenten Publikation zur Diagnosestellung bei Jugendlichen sind über mehr als 2 Jahre nach der Menarche persistierende Zyklusstörungen und eine Hyperandrogenämie (biochemisch oder klinisch) die zuverlässigsten Symptome in diesem Zusammenhang.

Im Rahmen der klinischen Untersuchung soll besonders auf das Vorhandensein von Acanthosis nigricans – typischerweise im Achsel- oder Nackenbereich (oft ein erstes Anzeichen von Insulinresistenz) – und Hirsutismus geachtet werden. Zusätzlich ist die Dokumentation und regelmäßige Kontrolle von Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI), „waist-to-hip ratio“ und Blutdruck indiziert.

Testosteron/freies Testosteron/freier Androgenindex (FAI)/Dihydrotestosteron (DHT)

SHBG

Androstendion

DHEAS

17-Hydroxy-Progesteron (17-OHP) (zum differenzialdiagnostischen Ausschluss eines AGS)

Prolaktin (bei grenzwertigen Befunden inkl. PGE-Fällung)

Schilddrüsenparameter inkl. Antikörper

HCG

FSH/LH

Östradiol

Progesteron

Vitamin D

Nüchternlipidprofil

Oraler Glukosetoleranztest (OGTT) und Nüchterninsulin Im Rahmen der Blutuntersuchung sollen folgende Parameter erhoben werden:

Bei auffälligem Befund und/oder Adipositas und/oder pos. Familienanamnese für Diabetes sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen angezeigt.