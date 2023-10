Der Brückner-Test (Durchleuchtungstest)

Abb. 1 Augenspiegel (Anwenderseite). (©Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität Graz)

Abb. 2 Augenspiegel (Rückseite mit Blendenrad). (©Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität Graz)

Abb. 3 Beide Augen werden gleichzeitig beleuchtet. (©Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität Graz)

Die Untersuchung wird mit dem Augenspiegel (direktes Ophthalmoskop) in einem leicht abgedunkelten Raum durchgeführt. An der Rückseite des Augenspiegels wird das Blendenrad auf den großen Kreis zur Aktivierung der großen Blende gedreht. Der Zeigefinger befindet sich an der Rekoss-Scheibe, um bei Bedarf Nahkorrekturen (Fehlsichtigkeit der untersuchenden Person) durchführen zu können, der Daumen ruht am stufenlos verstellbaren Helligkeitsregler (Rheostat) zur Einstellung der Beleuchtungsstärke. Die Stirnauflage des Augenspiegels wird an die Braue der untersuchenden Person geführt und das Kind durch das Sichtfenster (Anwenderseite) beobachtet (Abb.und). Der Lichtkegel muss so groß gewählt werden, dass beide Augen gleichzeitig beleuchtet werden (Abb.). Die Untersuchung wird am wachen Kind im Sitzen oder Liegen durchgeführt. Bei fehlendem Interesse kann durch Ansprache, Pfeifen oder andere interessante Geräusche die Aufmerksamkeit auf das Licht gelenkt werden. Am schlafenden Kind erfolgt die Lidöffnung digital, indem die Lider vorsichtig mit dem Daumen und dem Zeigefinger der freien Hand gespreizt werden oder das Oberlid mit dem Daumen angehoben wird. Um den Lidöffnungsreflex auszulösen, kann das Kind auch von der Mutter langsam rhythmisch auf- und ab bewegt werden.