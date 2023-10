Komplizierter Verlauf einer medianen Halszyste

a) Es gibt regelhaft eine enge Lagebeziehung zum Zungenbein. b) In der Zystenwand kann ektopes Schilddrüsengewebe nachweisbar sein.

In der Embryonalentwicklung entsteht ab der 3. Woche am späteren Foramen caecum des Zungengrunds aus dem Pharynx eine entodermale Invagination. Aus dieser geht die Schilddrüse hervor. Sie wandert nach kaudal zwischen das Mesenchym des ersten und zweiten Kiemenbogens, aus denen wiederum das Zungenbein entsteht []. Bis zur 10. Embryonalwoche bleibt der Ductus thyreoglossus bestehen und obliteriert danach. Bei etwa 7 % der Bevölkerung bleibt er partiell oder vollständig erhalten und stellt sich klinisch als mediane Halszyste dar []. Diese liegt in zwei Drittel der Fälle auf Höhe des Zungenbeins oder knapp unterhalb. Prinzipiell sind Lokalisationen im gesamten Gangverlauf vom Foramen caecum am Zungengrund bis zur Schilddrüse möglich []. In Kenntnis der Embyronalentwicklung lassen sich zwei weitere Aspekte ableiten: