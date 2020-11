Berufsbegleitende Spezialisierungen der Gesundheits- und Krankenpflege

„Mit diesem Lehrgang eröffnen wir den Kolleginnen und Kollegen aus der Berufspraxis die Möglichkeit, sich eine moderne Zusatzqualifikation in der Kinder- und Jugendlichenpflege oder in der Psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege anzueignen und nach dem Abschluss in weiterführende Studienangebote einzusteigen.“

Mit der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 2016 wurden die dreijährigen Grundausbildungen in der Kinder- und Jugendlichenpflege und in der Psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege durch Spezialisierungen in den genannten Fachbereichen ersetzt. Mit der Umwandlung der allgemeinen Grundausbildung in eine generalistische Grundausbildung dürfen seitheit alle dreijährig ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in allen Pflegebereichen arbeiten. ...