Weiterentwicklung der Lebertransplantation durch Maschinenperfusion

Diese positiven Entwicklungen hatten eine breitere Indikationsstellung zur Folge, sodass die LT heutzutage nicht mehr nur für Patient:innen mit ESLD, sondern auch für Patient:innen mit onkologischen Erkrankungen ein wertvolles Therapieverfahren darstellt []. Leider reicht die Zahl der verfügbaren Organe für die Versorgung der Patient:innen nicht aus. So erhalten in den USA nur 49 % der für eine LT gelisteten Patient:innen im ersten Jahr auch tatsächlich ein passendes Spenderorgan. Drei Jahre nach Listung sind lediglich 56 % der Patient:innen erfolgreich transplantiert worden, während 11 % der initial gelisteten Patient:innen zwischenzeitlich verstorben sind und 23 % von der Warteliste genommen werden mussten – in den meisten Fällen, weil sich der Zustand der Patient:innen so verschlechtert hat, dass eine LT für sie nicht mehr in Frage kommt []. In den letzten Jahrzehnten wurden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um die Diskrepanz zwischen der konstant hohen Anzahl an Patient:innen, die auf eine lebensrettende LT warten, und der im Verhältnis geringen Verfügbarkeit an passenden Spenderorganen auszugleichen. Hierzu gehören zum einen der Aufbau von Leberlebendspende-Programmen in spezialisierten Zentren, die Post-mortem-Splitlebertransplantation sowie die erhöhte Akzeptanz von marginalen Spenderorganen [].

Sowohl modifizierbare als auch nichtmodifizierbare Faktoren beeinflussen das Ausmaß des IRI. Zu den nichtmodifizierbaren Faktoren gehören vor allem Spenderfaktoren wie zum Beispiel Spenderalter, Komorbiditäten des Spenders, sowie Spendertyp (Hirn- vs. Herztod). Organe von Spender:innen nach einem Herztod („donation after circulatory death“, DCD) sind im Gegensatz zu Organen von hirntoten Spender:innen („donation after brain death“, DBD) im Rahmen der Organentnahme einer zusätzlichen warmen Ischämiezeit („warm ischemia time“, WIT) ausgesetzt. Diese zusätzliche WIT führt zu einer höheren Rate an Post-Transplant-Cholangiopathien und wirkt sich somit negativ auf das Transplantat- und Patientenüberleben aus [] Der wichtigste „modifizierbare Faktor“ ist die Dauer der Präservation beziehungsweise das Präservationsverfahren an sich.

Der Ischämie-Reperfusionsschaden („ischemia reperfusion injury“, IRI) beeinflusst sowohl das Kurzzeit- als auch Langzeitoutcome nach Organtransplantation []. Der Sauerstoffmangel in der ischämischen Phase sowie die Reoxygenierung im Rahmen der Reperfusion induzieren im Organ eine Kaskade pathologischer Ereignisse. In Mitochondrien führt der Sauerstoffmangel zu einer Unterbrechung des Elektronenflusses durch die mitochondriale Elektronentransportkette. Die Folge sind ein konstanter und schneller Verlust von ATP sowie eine Akkumulierung von Succinat. In den ersten Sekunden der Reperfusion versuchen die Mitochondrien, den Elektronenfluss wiederherzustellen, das akkumulierte Succinat zu metabolisieren und die ATP-Speicher wieder aufzufüllen. Dies bedingt eine kurzfristige akute mitochondriale „Überlastung“ mit einem reversen Elektronenfluss Richtung Komplex I der Atmungskette, wo es letztlich zu einer exzessiven Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies („reactive oxygen species“, ROS) kommt []. ROS schädigen zelluläre Proteine, Lipide und Ribonukleinsäuren, was zu Zellnekrosen führt. In weiterer Folge kommt es zur Freisetzung von „damage-associated molecular patterns“ (DAMP), welche über die Interaktion mit „pattern recognition receptors“ (PRR) zu einer Aktivierung des angeborenen Immunsystems führen. Das Endresultat ist eine sterile Entzündungsreaktion mit Expression von proinflammatorischen Zytokinen und Adhäsionsmolekülen sowie eine überschießender Endothelzellaktivierung, welche schlussendlich zu einer endothelialen Dysfunktion und Mikrozirkulationsstörung führt []. Die Folgen sind eine erhöhte Gefäßpermeabilität, Ödembildung, Thrombosen und Zellnekrosen mit dem klinischen Endergebnis einer Transplantatdysfunktion, welche im schlimmsten Fall sogar zum Organverlust führen kann []. Oftmals ist dabei jedoch nicht der Schaden, der am Hepatozyten entsteht problematisch, sondern jener, der das sensiblere Gallengangsystem betrifft. Das Auftreten von so genannten Post-Transplant-Cholangiopathien bedeutet häufig den Organverlust. Diese Komplikation stellt bis heute die Achillesferse der LT dar [].

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigte sich der Franzose Alexis Carell mit der Konservierung von Geweben und Organen außerhalb des Körpers []. Gemeinsam mit dem Piloten und Ingenieur Charles Lindbergh entwickelte er schließlich 1935 den ersten Prototyp einer Perfusionsmaschine mit dem in Folge mehr als 900 erfolgreiche Ex-situ-Perfusionsexperimente unter normothermen Bedingungen durchgeführt wurden []. Zunächst auf die Perfusion kleinerer Organe beschränkt, wurde der Prototyp 1964 von Lindbergh weiterentwickelt, um auch Platz für die Perfusion größerer Organe zu bieten []. Ebenfalls in den 1960er-Jahren entwickelte Belzer eine portable Perfusionsmaschine für die hypotherme Perfusion von Nieren, die erstmal auch klinische Anwendung fand []. Starzl war schließlich der Erste, der Ende der 1960er-Jahre die hypotherme Maschinenperfusion (HMP) klinisch im Rahmen der LT einsetzte []. Mit der Entwicklung von neuen, besseren Präservationslösungen – zunächst „Collins solution“, später „University of Wisconsin (UW) solution“ [] – ist der anfängliche Enthusiasmus für die Maschinenperfusion abgeebbt, und der klinische Fokus hat sich zunehmend auf die SCS verlagert []. Die Präservation mittels SCS war deutlich weniger aufwendig, und Studien aus den 1980er-Jahren konnten keine wesentlichen Vorteile für die Maschinenperfusion im Vergleich zur SCS zeigen []. Es sollten letztlich mehr als 30 Jahre vergehen, bis die HMP bei der LT wieder klinisch zur Anwendung kam []. Parallel zur HMP wurde die Entwicklung der normothermen Maschinenperfusion (NMP) durch Peter Friend und sein Team in Oxford vorangebracht []. Im Jahr 2013 wurde die erste humane Leber nach NMP erfolgreich transplantiert [].

Für die Maschinenperfusion stehen prinzipiell unterschiedliche Modelle, was Zeitpunkt und Temperatur betrifft, zur Verfügung. Bei dem „Back-to-Base-Modell“ wird das Organ auf Eis gekühlt (SCS) vom Spender- zum Empfängerzentrum transportiert und im Empfängerzentrum an die Maschinenperfusion angeschlossen []. Bei diesem Ansatz ist der logistische Aufwand deutlich geringer als bei der Maschinenperfusion, direkt nach der Organentnahme, da der Transport von Perfusionsgeräten sowie zusätzlichem Personal zum Spenderkrankenhaus entfällt. Auch was die Temperatur betrifft, stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. So kann, wie bereits erwähnt, die Maschinenperfusion unter hypo- oder normothermen Bedingungen erfolgen []. Auch eine Kombination von hypo- und normothermer Perfusion mit kontrolliertem Erwärmen („controlled rewarming“, COR) als Übergang ist eine mögliche Form der Maschinenperfusion, die klinisch Anwendung findet [].

Normotherme Maschinenperfusion

36 ]. Bei der NMP wird die Spenderleber bei 37 °C mit Blut oder einem blutbasierten Sauerstoffträger unter annähernd physiologischen Bedingungen über die Arteria hepatica und die Pfortader perfundiert [].

Die erste humane normotherme Maschinenperfusionsstudie wurde 2016 publiziert und hat 20 NMP-Lebern mit 40 SCS-Lebern verglichen, wobei keine Unterschiede im Outcome hinsichtlich „early allograft dysfunction" (EAD), „primary non-function" (PNF) und 30-Tage-Transplantatüberleben festzustellen waren []. Nasralla et al. haben 2018 in Nature die Ergebnisse des COPE-Trials, der ersten randomisierten kontrollierten Studie, publiziert []. Dabei wurden 334 Spenderorgane bei Organakzeptanz entweder in eine NMP- (n = 170) oder in eine SCS-Gruppe (n = 164) randomisiert. Schlussendlich wurden 220 Lebern transplantiert (NMP n = 121 vs. SCS n = 101). Der primäre Endpunkt der Studie war definiert als der Unterschied zwischen dem Peak-Serum-AST-Wert in beiden Gruppen innerhalb von sieben Tagen nach der Transplantation. Im NMP-Arm der Studie war der Serum-AST-Peak signifikant geringer als in der SCS-Gruppe (488 U/l vs. 964 U/l, p < 0,0001), ebenso die Inzidenz der EAD (10 % vs. 30 %, p = 0,0002). Hinsichtlich Transplantat- und Patientenüberleben war kein Unterschied zwischen beiden Gruppen festzustellen, wobei die gesamte Präservationszeit (714 min vs. 465 min, p < 0,0001) sowie die Utilisierungsrate (88 % vs. 76 %, p = 0,008) in der NMP-Gruppe deutlich länger beziehungsweise höher waren als in der SCS-Gruppe []. Mergental et al. und Watson et al. konnten ebenfalls eine höhere Organverwendung durch den Einsatz der NMP zeigen []. Bei beiden Studien wurden Lebern, die im gesamten UK für eine LT abgelehnt worden waren, normotherm maschinenperfundiert. Letztendlich erreichten 71 % und 47 % der initial als nicht transplantabel eingestuften Lebern prädefinierte Viabilitätskriterien und wurden daraufhin transplantiert.

In einer randomisierten kontrollierten Studie aus den USA, bei der ebenfalls NMP ( n = 151) mit SCS ( n = 142) verglichen wurde, berichten Markmann et al. von einer höheren DCD-Utilisierungsrate in der NMP-Gruppe. In der NMP-Gruppe wurden 28 von 55 (51 %) der DCD-Lebern transplantiert während in der SCS-Gruppe nur 13 von 51 (26 %) der DCD-Lebern transplantiert wurden ( p = 0,007). Im Einklang mit den Ergebnissen der Studie von Nasralla et al. war die EAD-Rate in der NMP-Gruppe signifikant geringer (18 % vs. 31 %, p = 0,01). Bemerkenswerterweise traten in der NMP-Gruppe weniger Post-Transplant-Cholangiopathien auf (3 % vs. 10 %; p = 0,02), obwohl die DCD-Rate in der NMP-Gruppe höher war (19 % vs. 8 %). Eine Erklärung dafür könnte die signifikant kürzere CIT (kalte Ischämiezeit) Dauer in der NMP-Gruppe sein (175 min vs. 339 min, p < 0,001), die sich dadurch ergibt, dass die NMP im Rahmen der Studie unmittelbar nach Organentnahme im Spenderkrankenhaus begonnen wurde.

Neben den logistischen Vorteilen scheint das größte Potenzial der NMP die Möglichkeit der Viabilitätstestung von marginalen Organen vor der Transplantation und der daraus resultierenden höheren Utilisierungsrate zu sein. Wie eingangs erwähnt, ist die großzügigere Akzeptanz von marginalen Organen eine Möglichkeit, dem Organmangel entgegenzuwirken. Die SCS erlaubt im Gegensatz zur NMP kein dynamisches Assessment der Organviabilität, was möglicherweise zu einer unnötig hohen Ablehnungsrate dieser marginalen Spenderlebern führt []. Ein „unmet need" der normothermen Maschinenperfusion bleibt allerdings die Definition von validen und verlässlichen Viabilitätskriterien – vor allem was das biliäre Kompartiment betrifft – und damit eine möglichst akkurate Vorhersage, welche der marginalen Spenderlebern mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Post-Transplant-Cholangiopathie entwickeln wird. Beispielhaft dafür ist die schon zitierte VITTAL-Studie von Mergental et al. bei der, nach einer medianen NMP-Zeit von 587 min, 22 von 31 (71 %) initial als nicht transplantabel eingestuften Lebern prädefinierte Viabilitätskriterien erfüllten und in der Folge transplantiert wurden. Zwar war die Viabilitätsmessung beziehungsweise Vorhersage, was die hepatozelluläre Funktion betrifft, zuverlässig – keine Patient:in entwickelte eine PNF –, allerdings entwickelten die Empfänger:innen in vier Fällen (18 %) eine Post-Transplant-Cholangiopathie []. Auch in der Studie von Watson et al. konnte eine Post-Transplant-Cholangiopathie-Inzidenz von 18 % beobachtet werden []. Im Gegensatz zur NMP wurden im Rahmen der hypothermen oxygenierten Maschinenperfusion (HOPE) von marginalen Spenderlebern, insbesondere jenen von DCD-Spender:innen, geringere Raten an Post-Transplant-Cholangiopathien berichtet [].