Urologische Herausforderungen nach operativer Angleichung bei transmaskulinen Menschen

Abb. 8 Implantation einer AMS Ambicor: senkrechte Schnittführung skrotal bds. auf Höhe des Ramus ossis pubis zur späteren Fixierung, Präparation des Zylinderbettes mit der Schere und den Bougies jeweils nach proximal und distal, Präparation eines Tunnels retroklitoral, um den linken Zylinder nach links durchziehen zu können und schliesslich vollständig in situ befindliche Prothese. (Mit freundl. Genehmigung, ©Feicke, Universitätsspital Basel, alle Rechte vorbehalten)

×

Die Implantation von Hodenprothesen und einer Schwellkörperprothese stellt den abschliessenden Schritt nach vollständig eingeheiltem Neophallus und voll funktionstüchtiger Neourethra dar []. Vor Implantation einer Schwellkörperprothese sollte das Penoid eine Schutzsensibilität bis in die Spitze aufweisen, welche frühestens 6 Monate nach der Phalloplastik vorhanden ist. Es empfiehlt sich, alle ästhetischen Korrekturen oder Anpassungen wie z. B. Glansplastik, Narbenkorrekturen, Skrotumplastik vorgängig durchzuführen, um die ohnehin erhöhte Komplikationsrate nicht zusätzlich zu erhöhen. Grundsätzlich stehen wie für die cismaskulinen Patienten semirigide und hydraulische Penisprothesen zur Verfügung. Je nach Präferenz und Erfahrung der verschiedenen Operateure kommen alle gängigen Schwellkörperprothesentypen (Coloplast, Boston Scientific [AMS], Rigicon und Zephyr) zum Einsatz. Einzig die Firma Zephyr bietet eine auf die Besonderheiten beim Transmann zugeschnittene Prothese (hydraulisch und semirigide) mit einer Fixationsplatte an der Basis an. Diese Prothese ist typischerweise einzylindrig, während die übrigen Prothesentypen zweizylindrig sind. Dem Patientenwunsch folgend werden mit 83,6 % hydraulische Systeme bevorzugt, wie Rooker et al. zeigen konnten []. Da für die Prothesentypen vergleichende prospektive Studien fehlen, kann bisher kein Prothesentyp als ideal bezeichnet werden. Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass bei semirigiden Prothesen ein erhöhtes Risiko für Arrosionen/Perforationen und Dislokationen besteht []. Im Vergleich zum cismaskulinen Patienten fehlen dem transmaskulinen Patienten die Corpora cavernosa mit ihrer kräftigen Tunica albuginea, in welche die Prothesenzylinder normalerweise eingebracht werden. Bei transmaskulinen Patienten werden die Prothesenzylinder in das Fett- und Bindegewebe des Neophallus eingebracht (Abb.). Dieser Raum wird teils stumpf, teils scharf präpariert, dilatiert und die Zylinder dann in der üblichen Art und Weise eingebracht. Hiermit fehlt die stabilisierende Tunica albuginea, und auch die Fixationsmöglichkeiten durch die Corpora cavernosa und die Prothesenzylinder sind mobiler. Daraus erklärt sich auch ein Teil der höheren Komplikationsrate. Zum einen kann bei der Präparation die Vaskularisation des Neophallus kompromittiert werden, was im schlimmsten Fall zum Phallusverlust führen könnte. Zum anderen sind Verletzungen der Urethra so leichter möglich. Durch die fehlenden Corpora cavernosa ist eine Fixierung der Prothesenzylinder proximal notwendig, um Perforationen und Dislokationen zu vermeiden. Für die proximale Verankerungen entwickelten die einzelnen Zentren verschiedene Techniken. Einige Zentren verwenden die sog. Korporoplastik zur Fixierung. Hierzu wird der gesamte Zylinder oder nur ein Teil davon von nicht resorbierbarem Material wie Netzen oder Gefässprothesen massgeschneidert umhüllt und z. B. die Dacronumhüllung proximal am Ramus ossis pubis fixiert. Andere Zentren wie auch wir in Basel führen die Fixierung durch Periostnähte am Ramus ossis pubis und an den „rear-tip-extender“ oder dem Zylinderende ohne Korporoplastik durch []. Bei der transmannspezifischen Prothese der Firma Zephyr erfolgt die Fixierung der Platte entweder mittels Schrauben oder Periostnähten an der Symphysenvorderfläche []. Die Aktivierung der Penisprothesen wird zentrumsspezifisch gehandhabt, in unserem Zentrum frühestens nach 6 Wochen. Die Freigabe für den ersten Geschlechtsverkehr erfolgt in der Regel 6–8 Wochen postoperativ.