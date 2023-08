Transitionspsychiatrische Bedürfnisse und Identitätsentwicklung von Adoleszenten in Tirol

Zurück zum Zitat Radez J, Reardon T, Creswell C, Lawrence PJ, Evdoka-Burton G, Waite P. Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021;30(2):183–211. https://​doi.​org/​10.​1007/​s00787-019-01469-4. CrossRefPubMed