Topische Therapie bei atopischer Dermatitis, Alopecia areata, Vitiligo

Abb. 1 Auflistung der topischen Therapien der atopischen Dermatitis und ihre Zulassungen

×

Traditionell wurden topische Kortikosteroide und Calcineurin-Inhibitoren als Hauptstützen der Behandlung eingesetzt. Jedoch haben neue Entwicklungen in der Medikamentenentwicklung dazu geführt, dass zusätzliche Optionen verfügbar sind. In jüngster Zeit wurden speziell zwei topische Substanzklassen für die AD zugelassen: die Gruppe der topischen Phosphodiesterase-4(PDE4)-Inhibitoren und der topischen Januskinase(JAK)-Inhibitoren, Delgocitinib (ein Pan-JAK-Inhibitor; zugelassen in Japan seit 2020 in der Konzentration 0,5 % ab dem 16. Lebensjahr und 0,25 % ab dem 2. Lebensjahr) und Ruxolitinib 1,5 % (ein selektiver JAK-1/2-Inhibitor; zugelassen in der USA seit 2021 ab dem 12. Lebensjahr; Abb.). Die topischen PDE4-Inhibitoren, zu denen Crisaborol gehört, der erste zugelassene Vertreter dieser Substanzklasse in der Behandlung der AD (ein steroidfreier PDE4-Inhibitor, der seine Zulassung 2016 ab dem 3. Lebensmonat in den USA erhielt und dann auch in der EU), wirken, indem sie die Produktion von Prostaglandin E4 (PDE4) hemmen, einem entzündungsfördernden Molekül, das an der Pathogenese der AD beteiligt ist [].