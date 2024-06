Theoriebezüge in der systemischen Therapie

Befragt man die aktuellen Ausgaben der gängigen Lehrbücher für Systemische Therapie und Beratung, z. B. von Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer (), von Tom Levold und Michael Wirsching () sowie von Reinert Hanswille (Hg.), so finden sich zu den theoretischen Grundlagen der Systemischen Therapie jeweils Kapitel zu Kybernetik 1 und 2, zu Konstruktivismus und sozialem Konstruktionismus, zur Theorie autopoietischer Systeme nach Maturana und Varela, zur soziologischen Systemtheorie nach Luhmann sowie zur Synergetik und Personzentrierten Systemtheorie von Jürgen Kriz. Anders positionieren sich nur Kirsten von Sydow und Ulrike Borst, indem sie sich vom Radikalen Konstruktivismus distanzieren und die empirie- und diagnosekritische Haltung in der deutschsprachigen systemischen Literatur kritisieren. Sie weisen darauf hin, dass die Dominanz erkenntnistheoretischer Ausführungen ein Merkmal der deutschsprachigen systemischen Fachliteratur ist, während sich im internationalen akademischen Kontext die systemische Therapie an einer positivistischen Grundhaltung orientiert (, S53).

Dass sich unter dem Dach eines Psychotherapieverfahrens unterschiedliche Ansätze mit unterschiedlichen theoretischen Fundierungen entwickeln, ist keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal systemischer Therapie. Auch andere Psychotherapieverfahren weisen eine erhebliche Binnendifferenzierung auf, sodass es weder „Psychoanalyse“ noch „Verhaltenstherapie“ gibt. Was die theoretischen Grundlagen systemischer Therapie von denen anderer Verfahren unterscheidet ist nicht das Nebeneinander unterschiedlicher Ansätze. Das Besondere ist vielmehr, dass es sich beim systemischen Ansatz um ein transdisziplinäres Projekt handelt – systemisches Denken lässt sich keiner einzelnen akademischen Disziplin zuorden (vgl. Levold, S. 15) – vor allem nicht der Psychologie. Die systemtheoretischen Grundlagen stammen aus der Biologie, Soziologie, Philosophie und Physik – wurden also in beträchtlicher Distanz zu den psychosozialen Phänomenen, die den Gegenstandsbereich der Psychotherapie darstellen, entwickelt. Seit der konstruktivistischen Wende bezieht sich Systemische Therapie auf sehr abstrakte Metatheorien. Im Rahmen der Kybernetik II traten psychologische Konzepte in den Hintergrund und erkenntnistheoretische Überlegungen in den Vordergrund. Für Praktiker:innen ist es daher oft wenig attraktiv, sich mit der theoretischen Fundierung ihres Tuns auseinanderzusetzen.

Ich selbst habe in früheren Texten, vor allem in Zusammenhang mit der emotionsbasierten systemischen Therapie (z. B. Wagner), auf die Vorzüge der synergetischen Perspektive hingewiesen, weil hier das Konzept der Fühl-Denk-Verhaltens-Programme (infolge FDV-Programme) eine differenzierte Beschreibung intrapsychischer Prozesse ermöglicht. Andererseits eröffnet die soziologische Systemtheorie Beobachtungsperspektiven, die für ein systemisches Therapieverständnis zentral bedeutsam sind. In einem nächsten Schritt sollen diese beiden Grundlagentheorien daher in aller Kürze vorgestellt werden, um dann darzulegen, wie die beiden Theorien auch in einem Ergänzungsverhältnis differenziert genützt werden können.

Die Sensibilisierung dafür, dass das Schaffen von Bedeutung, auch wenn es körperliche Phänomene betrifft, immer ein psychischer Prozess ist und die konkrete Bedeutungsschaffung nur eine von vielen möglichen – also kontingent – ist, halte ich für die wichtigste Implikation dieses Theorieentwurfes. Durch die Unterscheidung zwischen Nichtsinnförmigkeit des körperlichen Erlebens und Sinnförmigkeit psychischer Wahnehmung wird deutlich, wie jegliche Wahrnehmung von „Etwas“ den sozial angelieferten Sinn nutzt (vgl. Lassnig). Gefühle sind damit mit Bedeutung versehene Körperzustände. Die Bereitstellung verschiedener Bedeutungskonstruktionen ist gesellschaftlich geprägt, wie meine Kollegin Brigitte Lassnig mit folgender Feststellung verdeutlicht: „Im bäuerlichen Leben meiner Mutter ist der Satz ‚Ich fühle mich nicht wertgeschätzt‘ nicht vorgekommen.“ Die Sensibilisierung dafür, wie gesellschaftliche Deutungsangebote („Sinnanlieferungen“) die individuelle Gefühlswahrnehmung prägen, halte ich für den größten Gewinn dieser theoretischen Position. Was als Kränkung, als Mobbing, als sexueller Übergriff erlebt wird, ist nicht in unserem Körper „eingeschrieben“. Die „Wirklichkeit“ dieser Gefühle ist nicht an den beteiligten Neurotransmittern zu erkennen, auch nicht an den beteiligten Hirnregionen. Die Beobachtertheorie macht damit deutlich, dass ein primär biologisches Verständnis von Emotionen, die ausschließliche Erfassung ihres „Ereignischarakters“ inadäquat ist.

In der konsequenten Formulierung von Peter Fuchs () heißt das: Was inhaltlich in der Psyche geschieht, kann man als psychosoziale Interpretation von (notwendig gleichzeitig stattfindenden) biochemischen Hirnprozessen definieren (vgl. Lieb, S. 34). Diese Formulierung fordert uns auf, psychische Interpretationen von den zugrundeliegenden körperlichen Phänomenen zu unterscheiden. Dieser Logik folgend können wir körperliche Zustände nicht per se wahrnehmen, ohne Bedeutung zuzuschreiben, oder „Sinn“ zu produzieren. „

Durch Bezugnahme auf das Konzept der States of Mind (Horowitz), die als affektiv-kognitive Verarbeitungs- oder Erlebniszustände begriffen werden, ist darüber hinaus auch eine qualitative Erfassung dieser Muster, die zu einem bestimmten Zeitpunkt das Fühlen, Denken und Handeln einer Person zu einem kohärenten Ganzen organisieren, möglich. „States sind als (Quasi‑)Attraktoren interpretierbar, welche ‚Anziehungskraft‘ auf das Prozessieren des psychischen Systems ausüben. Sie bilden Bereiche des bio-psycho-sozialen Geschehens, in denen sich bestimmte Empfindungs‑, Denk- und Handlungsweisen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit konstellieren und zu kohärenten Mustern verdichten“ (Schiepek, S. 10). Emotionen und Motive haben dabei eine stark synchronisationsfördernde Wirkung. Die Parallelen zum weit verbreiteten Schemabegriff sind unübersehbar. Auf der praktisch- interventionellen Ebene wurde die Arbeit mit Ego-States bereits in die systemische Therapie integriert (vgl. Dietrich).

In mehreren Texten beschreibt Schiepek die neuronale Selbstorganisation des Selbst bzw. der Persönlichkeit (z. B. Schiepek) und betrachtet die Synergetik als moderne, naturwissenschaftlich Fundierung einer schulenübergreifenden Psychotherapie. Noch umfassender formuliert Jürgen Kriz auf synergetischer Grundlage die „Personzentrierte Systemtheorie“, in der er neben der psychischen und interpersonellen auch die körperliche und kulturelle Prozessebene beschreibt, da Einflüsse aus kulturellen und körperlichen Prozessen das psychische und interaktionelle Geschehen in jedem Augenblick mitgestalten (vgl. Kriz, S. 13).

Die Synergetik ist die Theorie und Wissenschaft der Selbstorganisation komplexer dynamischer Systeme. Sie geht auf den Physiker Hermann Haken zurück und wurde v. a. durch Günter Schiepek und Jürgen Kriz in den systemischen Diskurs eingebracht. Die Grundvoraussetzung für Selbstorganisation ist das Vorliegen eines Systems aus mehreren Teilen, zwischen denen nichtlineare Wechselwirkungen bestehen, wie z. B. bei Molekülen in einer Flüssigkeit, Neuronen in einem neuronalen Netz oder den Interaktionssequenzen in einem sozialen System. Bestimmte Einflüsse aus der Umwelt (z. B. Energiezustrom) oder aus dem System selbst modifizieren die Wechselwirkungen zwischen den Elementen. Diese Einflussgrößen nennt man Kontrollparameter. Durch sich verändernde Kontrollparameter kann es zu einem „Phasenübergang“, also der Herausbildung einer neuen Ordnung im System kommen (vgl. Schiepek et al., S. 33).

Klinische Theorien

Klinische Theorien

Dieses Fehlen von differenzierten Konzepten für psychische Prozesse ist vor allem deshalb problematisch, weil sich die Praxis systemischer Therapie geändert hat. Während Kurt Ludewig in Zusammenhang mit der Nicht-Instruierbarkeit psychischer Systeme konsequenterweise „bescheidenes Intervenieren" gefordert hat (Ludewig), nützen systemische Therapeut:innen heute zunehmend auch erlebnisorientierte und affektaktualisierende Interventionen wie Teilearbeit, die Arbeit mit Bodenankern, Aufstellungselemente, Ego-States, etc. Wenn damit das „minimal invasive" Vorgehen konstruktivistischer, lösungs-, ziel- und ressourcenorientierter Therapie verlassen und absichtsvoll zu einer Aktualisierung von schmerzhaften Gefühlen und leidvollen Aspekten der Biographie beigetragen wird, sollte dies auf der Basis einer differenzierten Erfassung psychischer Prozesse erfolgen. Die black-box Metapher für die Psyche und die Denkfigur der Nicht-Instruierbarkeit sind hier nur begrenzt hilfreich. In anderen Publikationen (Wagner; Wagner und Russinger; Wagner et al.) war es mir daher eine Anliegen, eine mit systemtheoretischen Prämissen kompatible Konzeptualisierung psychischer Prozesse anzubieten. Durch Bezugnahme aus Luc Ciompis „Fühl-Denk-Verhaltensprogramme" ist dies in einer synergetischen Perspektive möglich.

Aus meiner Sicht sollte die für Systemische Therapie typische erkenntniskritische Haltung nicht als ein Dogma missverstanden werden, keinerlei Konzepte für intrapsychische Prozesse für die Hypothesenbildung zu verwenden. Eine konkrete Erfassung des Funktionsnvieaus der Persönlichkeit, wie im ICD-11 gefordert, das Erkennen struktureller Defizite oder anderer psychopathologischer Phänomene kann für ein verantwortungsvolles therapeutisches Handeln hilfreich, wenn nicht sogar nötig sein. Insofern wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, wenn auch in der systemischen Therapie psychopathologische Landkarten erarbeitet werden, die den Praktiker:innen Orientierung geben. „The map is not the territory“ heißt ja nicht, dass die Nutzung von Landkarten verboten ist. In einer synergetischen Perspektive ist es möglich, dysfunktionale Muster der intrapsychischen Selbstorganisation zu beschreiben, diese mit klinischen Symptomen in Zusammenhang zu bringen und in konkreten Therapieprozessen zu thematisieren, damit diese auch in der Kokonstruktion des Therapieauftrages berücksichtigt werden können.

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass auch Luhmanns Systemtheorie nicht für sich in Anspruch nimmt, eine naturalistische Abbildung der Realität zu liefern, sondern ein nützliches theoretisches Konzept v. a. für die Analyse sozialer Systeme bieten soll. Es muss daher differenziert überprüft werden, für welche Phänomene und Ordnungsleistungen diese Konzeptualisierung im Bereich der Psychotherapie nützlich ist und für welche nicht. In der Kontroverse zwischen Kriz und Simon kamen die beiden zu der Einschätzung, dass das Autopoiese-Konzept die ideale theoretische Grundlage für die Arbeit mit größeren Systemen wie Teams oder Organisationen ist, während in „personalen“ Systemen wie Einzel‑, Paar- und Familientherapie eine synergetische Perspektive überlegen sei. Vor allem bleibt zu bedenken, dass die Luhmann’sche Systemtheorie als eine Theorie der Beobachtung 2. Ordnung eine Metatheorie darstellt und damit nicht für sich in Anspruch nimmt, nützliche Theorien 1. Ordnung (also z. B. psychologische Theorien) zu ersetzen. Insofern kann man diese beiden Metatheorien auch in einem Ergänzungsverhältnis sehen. Wenn wir mit Einstein davon ausgehen, dass „die Theorie bestimmt, was wir beobachten können“, ist der absichtsvolle Zugriff auf verschiedene Theorien nicht nur vertretbar sondern sogar sinnvoll. Diese erkenntiskritische Position sollte daher auch in der Ausbildung vermittelt werden.

Systemische Therapeut:innen sind nicht nur Expert:innen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen und erfahren im Umgang mit psychosozialen Problemkonstellationen. Zu ihrer Professionalität sollte auch gehören, dass sie sich auf hilfreiche Modelle für intrapsychische Funktionen beziehen können, welche die Prozess-Steuerung und die Beziehungsgestaltung „informieren“. Dabei können auch Konzepte aus anderen Disziplinen (der Psychologie, der Psychoanalyse oder der Phänomenologie, siehe Niel-Dolzer in diesem Heft) genützt werden, wenn dabei die therapeutische Haltung und die erkenntniskritische Position, wie sie für die systemische Therapie bestimmend ist, nicht aufgegeben werden. Allerdings würde viel dafür sprechen, dass diese Theoriebezüge auch in die Standardlehrbücher für Systemische Therapie aufgenommen werden, um zu verhindern, dass von Praktiker:innen auf unreflektierte Alltagstheorien über psychische Prozesse zurückgegriffen wird.