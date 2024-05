Psychotherapie als „dritter Raum“. Kultursensible Ansätze in der systemischen Familientherapie

Die Psychotherapeutische Gruppe für Frauen aus Afghanistan mit Dolmetschbedarf in Dari/Farsi wurde unter der Leitung einer systemischen Psychotherapeutin im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit bei „Ankyra – Zentrum für interkulturelle Psychotherapie“ angeboten und fand in fünf Blöcken von jeweils drei Stunden wöchentlich zwischen dem 03.03.2023 und 30.03.2023 in Innsbruck statt. Die Gruppe richtete sich an Frauen (über 18 Jahre), die aus Afghanistan geflohen sind und unter den Folgen von Flucht und Migration leiden. Im Zentrum des Gruppenangebots stand die Mobilisierung von Ressourcen und das Erlernen von Achtsamkeitsübungen. An der Gruppe nahmen vier Frauen im Alter zwischen 30 und 49 Jahren teil. 6 Die Gruppe wurde von einer Dolmetscherin begleitet. Diese stammt selbst aus Teheran (Iran) und hat mehrjährige Dolmetscherfahrung in transkulturellen Kontexten. Ausschlaggebend für die Entwicklung eines spezifischen therapeutischen Angebots für Frauen aus Afghanistan waren die sozial-politischen Entwicklungen in Afghanistan, die sich nach dem Rückzug der internationalen Truppen 2021 und der politischen Übernahme des Landes durch die Taliban 7 drastisch verschlechterte. 8 Die radikalislamische Gruppe führt seither politische Maßnahmen der Unterdrückung und Ausgrenzung von Frauen und Mädchen ein. Diese dramatischen Entwicklungen in Afghanistan, die sich innerhalb weniger Monate nach der Machtergreifung durch die Taliban zuspitzte, hatten auch erhebliche Auswirkungen auf geflüchtete und Asyl suchende Menschen in Österreich und war häufig Gegenstand von Beratung und Psychotherapie. Bei einigen Klient:innen ist der Kontakt zu Familienangehörigen in dieser Zeit abgebrochen. Viele bangten um das Leben ihrer Familienmitglieder, insbesondere um das Schicksal ihrer Töchter, Mütter, Schwestern und Tanten. Es konnten vermehrt Ängste, Schlafstörungen und depressives Erleben beobachtet werden. Aus diesem Grund wurde eine afghanische Frauengruppe initiiert, um den hoch belasteten Frauen die Möglichkeit der psychotherapeutischen Unterstützung zu bieten. In der Vorbereitungsphase standen besonders die Aneignung von Kenntnissen über die Herkunftskultur, die Religion, das Lebensumfeld und die Wertsysteme der afghanischen Klientinnen im Vordergrund.

Eine psychotherapeutische Gruppe als „third space“?

Die Gruppe war in fünf Einheiten zu je 3 h gegliedert, mit den angemeldete Frauen wurde bereits im Vorfeld Erstgespräche geführt, um deren Anliegen zu erfassen, Problemfelder zu erfragen und (erste) therapeutische Ziele zu erarbeiten. Die Klärung der Verschwiegenheitspflicht hat sich hier als besonders wichtig erwiesen, da es in Innsbruck eine überschaubare afghanische Community gibt und die gegenseitigen Vorbehalte und Misstrauen thematisiert werden konnten, wie auch das Misstrauen gegenüber der Psychotherapie, die häufig als erweiterte Instanz der beförderlicher Maßnahmen erachtet wurden. Im Sinne der Stärkung der Handlungsmacht der Klientinnen wurde hier ausdrücklich auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an der psychotherapeutischen Gruppe hingewiesen.

Der sozioökonomische Hintergrund der Frauen und die Bildungsbiografien waren unterschiedlich. Zwei der angemeldeten Frauen waren Analphabetinnen, eine Frau hat in Afghanistan eine universitäre Ausbildung absolviert. Auch gestaltete sich die Aufenthaltsdauer, sowie der rechtliche Aufenthaltsstatus der Frauen in Österreich unterschiedlich. Alle vier Frauen waren bereits verheiratet, davon war eine Frau geschieden, eine Frau verwitwet und zwei Frauen befanden sich zum Zeitpunkt der Gruppentherapie im Scheidungsprozess. Da auch die Deutschkompetenzen der Frauen unterschiedlich gut ausgeprägt waren, fand das gesamte therapeutische Geschehen im Beisein einer Dolmetscherin statt.

Gleich zu Beginn der ersten Einheit wurde nochmals explizit auf die Verschwiegenheitspflicht hingewiesen und vereinbart, dass alles, was in der Gruppe gesagt wird, von der Dolmetscherin übersetzt wird, sodass allen gleichermaßen alle Informationen zugänglich sind. Dies sollte von Beginn an ein Vertrauensverhältnis untereinander schaffen und sprachliche Hürden minimieren. Auch wurde von Anfang an darauf hingewiesen, dass es jederzeit möglich sei nachzufragen, wenn etwas sprachlich oder inhaltlich nicht verständlich sei. Zu Beginn der ersten Einheit wurden außerdem die Gruppenregeln festgelegt, die neben der Verschwiegenheitspflicht auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit beim Einhalten der Termine beinhalteten. In einer kurzen Vorstellungsrunde wurden anschließend die Inhalte und der Ablauf der Gruppentherapie besprochen und es fand ein gegenseitiges Kennenlernen statt. Ein zentrales Element des Therapieprozesses, das zu Beginn der Gruppentherapie zum Einsatz kam, stellt die Genogramm-Arbeit dar. Da ein Teil der Klientinnen Analphabetinnen war, wurde die Übereinkunft getroffen, mit unterschiedlichen Symbolen, sowie Fotos und Gegenständen zu arbeiten, die die Klientinnen von zuhause mitbringen konnten. Jede Klientin wurde dazu ermutigt, sich kreativ auszudrücken. Ebenfalls kam eine Landkarte von Afghanistan zum Einsatz, mit der die Klientinnen miteinander Herkunftsorte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Biografien erarbeiten konnten. Im Erzählen der Lebensgeschichten entstanden verbindende Momente, die die Klientinnen von Beginn an zu einer Gruppe formten. Eine besondere Rolle spielten hierbei die Fluchterzählungen, die zum Schutz der Einzelnen vor möglichen Retraumatisierungen nicht im Detail ausgebreitet wurden. Sie ermöglichten das Herstellen einer Verbindung zwischen den Klientinnen über die Grenzen des sozioökonomischen Status und individueller Erfahrungen der aktuellen Lebenssituation hinweg. Die Rolle der Psychotherapeutin trat zeitweise in den Hintergrund, um den einzelnen Lebensgeschichten und den in der Gruppe entstehenden Interaktionen Raum zu geben und bestand zum einen in einer werturteilsfreien und offenen Haltung den Klientinnen gegenüber und zum anderen in der affektiven Einstimmung auf die Klientinnen und deren Systeme durch das Joining. Einen wesentlichen Beitrag zur Konstitution eines „dritten Raumes“ leistete die Dolmetscherin, die aufgrund ihrer kulturellen Herkunft und Sozialisation in den regelmäßigen Intervisionen, die im Anschluss an die Einheiten stattfanden, auch inhaltliche Fragen und Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher kulturell geprägter Vorannahmen aufklärte.

Ein bedeutsamer Schwellenraum, der das Machtungleichgewicht zwischen Klientinnen und der Psychotherapeutin sowie der Dolmetscherin in den Hintergrund rückte und die Handlungsmacht der Klientinnen stärkte, war die Thematisierung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Herkunftskultur und der österreichischen Lebensweise, sowie die Thematisierung der bestehenden Belastungen, die sich dadurch im Alltag der Klientinnen ergeben. Hierbei wurden unterschiedliche Wertekonflikte thematisiert, die enormen Herausforderungen in Bezug auf die unterschiedliche Lebensweise in Österreich und in Afghanistan, aber auch Gemeinsamkeiten entdeckt und Möglichkeiten der Integration zentraler Werte in das Alltagsleben (z. B. das Beibehalten der religiösen Traditionen und die Weitergabe dieser an die nachfolgenden Generationen). Insbesondere die unterschiedlichen kulturellen Traditionen, wie der Verzehr bestimmter Speisen an Festtagen, das Tragen religiöser Symbole sowie der Umgang mit unterschiedlichen Kleidungsstilen, wurden thematisiert.

Divergierende Wertvorstellungen wurden insbesondere in Hinblick auf Gender-Themen deutlich. Vier der fünf Frauen thematisierten Gewalterfahrungen in der Ehe, wodurch die Rolle der Frau in afghanischen Familien, sowie der afghanischen Gesellschaft ein zentrales Thema im Therapieprozess darstellte. Daraus ergab sich eine Diskrepanz zwischen den Werten der Psychotherapeutin, deren Haltung von einem egalitären Geschlechterrollenverständnis und dem Prinzip der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben geprägt ist und dem Rollenbild der Klientinnen, die die Unterordnung der Frau in spezifischen Kontexten durchaus als legitim erachteten. Eine besondere Herausforderung lag für die Therapeutin in der Überwindung der ethnozentrischen Perspektive auf die Gender-Thematik, wozu die regelmäßig stattfindenden Supervisionen und Intervisionen betragen konnten. Gleichzeitig wurde das Thema „Gender“ im Therapieprozess explizit thematisiert und die unterschiedlichen Gesichtspunkte diskutiert, sodass eine Annäherung stattfinden konnte. Verbindende Werte, die dabei einen dritten Raum konsolidierten, waren die Ablehnung von Gewalt gegen Frauen und der Wunsch der gleichberechtigten Partizipation im gesellschaftlichen Leben, den alle Frauen miteinander teilten. Die Reflexion der Rolle der Therapeutin stellte hierbei ein Schlüsselelement zur Überwindung des ursprünglichen Machtgefälles zwischen der Psychotherapeutin und den Klientinnen dar. Durch das Reframing biographischer Ereignisse und zirkuläres Fragen wurden neue Sichtweisen eröffnet und Ressourcen mobilisiert, die die Handlungsmacht der Klientinnen insbesondere im Alltag stärken und kulturelle Unterschiede als wertvolle und machtvolle Ressourcen im transkulturellen Miteinander einer pluralen und heterogenen Gesellschaft hervorheben.