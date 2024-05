Gerade zu Beginn eines Therapieprozesses führt Vertrauen der Klient:innen dazu, dass Auftragsklärung möglich wird. Herrscht Vertrauen innerhalb des therapeutischen Systems, so ist es möglich gerade jene Therapieaufträge zu kommunizieren, die von den Klient:innen als beschämend oder erniedrigend bewertet werden. Luhmann () beschreibt Vertrauen als Reduktion sozialer Komplexität. Es erzeugt Sicherheit in der Interaktion mit der Umwelt. „Wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre.“ (Luhmann, S. 9). Um solches Vertrauen zu bilden, erscheint es wichtig, dass sich die Kommunikationspartner:innen auch verstehen. Dabei nimmt Luhmann (, S. 85) an „daß als Verstehen alles in Betracht kommt, was das verstehende System für Verstehen hält.“

Wie können Therapeut:innen nun Verstehensprozesse so unterstützen, dass Vertrauen in die Therapie entsteht? Im Sinne der generischen Prinzipien (Haken und Schiepek) stellt Verstehen vor allem im ersten Prinzip – Schaffen von Stabilitätsbedingungen – eine Notwendigkeit dar, um für spätere Destabilisierung im Zuge therapeutischer Interventionen die notwendigen stabilen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieses erste Prinzip beschreibt als Teil günstiger Grundbedingungen auch Vertrauen in die Therapeut:innen (Rufer). Um diese Sicherheit bzw. Stabilität zu bieten, sollte die Kommunikation insbesondere in der Erstkontaktphase so gestaltet werden, dass die Klient:innen sich auch verstanden fühlen. Dabei stehen vor allem die Handlungen der Kommunikationsteilnehmer:innen im Fokus. Reagiert das Gegenüber in einer Art und Weise, wie es die Sprecher:innen erwartet haben, so wird üblicherweise von Verstehen ausgegangen. Auf der sozialen Ebene von Verständigung hängt also das Verstehen von den Anschlusshandlungen ab (Kraus). Gelingt es in dieser ersten Kontaktphase, in der Phase des Ankoppelns an das Klient:innensystem rasch Verstehen zu signalisieren, dann werden Bezug bzw. Beziehung erlebt. Sachse () konzipiert Verstehen als Aspekt der Beziehungsgestaltung, der insbesondere dann wirksam wird, wenn Therapeut:innen ihr Verstehen für die Klient:innen nachvollziehbar machen können. Als wesentliche Funktion von Verstehen wird in diesem Zusammenhang der Aufbau von „Kompetenzvertrauen“ (Sachse, S. 41) zu den Therapeut:innen erkannt. Zudem schafft es für die Klient:innen Entlastung, da sie bemerken, dass es jemandem gelingt, ihre Emotionen oder Denk- und Verhaltensweisen nachzuvollziehen und sie möglicherweise nicht die einzigen sind, denen es so ergeht.