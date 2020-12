Zurück zum Zitat Beeckman, D., K. Van den Bussche, P. Alves, M. C. Arnold Long, H. Beele, G. Ciprandi, F. Coyer, T. de Groot, D. De Meyer, E. Deschepper, A. M. Dunk, A. Fourie, P. Garcia-Molina, M. Gray, A. Iblasi, R. Jelnes, E. Johansen, A. Karadag, K. Leblanc, Z. Kis Dadara, S. Meaume, A. Pokorna, M. Romanelli, S. Ruppert, L. Schoonhoven, S. Smet, C. Smith, A. Steininger, M. Stockmayr, N. Van Damme, D. Voegeli, A. Van Hecke, S. Verhaeghe, K. Woo and J. Kottner (2018). „Towards an international language for Incontinence-Associated Dermatitis (IAD): design and evaluation of psychometric properties of the Ghent Global IAD Categorisation Tool (GLOBIAD) in 30 countries.“ British Journal Dermatology 178(9): 1331–1340. CrossRef