Spontane intrazerebrale Blutungen

Im Akutsetting gilt es als primäres Ziel, die Hämatomprogression zu verhindern, zu der es bei etwa 20–40 % der Patient:innen kommt. In der klinischen Praxis hat sich die Anwendung des „ABC bundle of care“, welches Gerinnungsmanagement, Blutdrucksenkung und neurochirurgische Interventionen inkludiert, bewährt. Nach der Akutversorgung sollte die weitere Behandlung auf einer Stroke Unit oder spezialisierten Intensivstation erfolgen.

Nach Gabe von Faktor-VIIa-Konzentraten zeigte sich in der FAST-Studie zwar eine Reduktion der Blutungsprogression, jedoch kein Vorteil hinsichtlich Mortalität und funktionellem Ergebnis bei insgesamt mehr thromboembolischen Komplikationen. Die Gabe wird dementsprechend nach aktuellem Stand nicht in der Routine empfohlen. Ebenfalls konnte in einer Reihe großer Studien (u. a. TICH-2) kein Benefit durch die Gabe von Tranexamsäure gezeigt werden.

Blutdruckmanagement

In den bisherigen klinischen Studien zeigten sich Vorteile der Blutdrucksenkung in der Akutphase auf einen systolischen Blutdruck < 140 mm Hg gegenüber < 180 mm Hg vor allem im Hinblick auf eine Reduktion der Hämatomprogression. In aktuellen Studien (INTERACT‑3, INTERACT-4-Subgruppe ICH) konnte auch ein verbessertes klinisches Ergebnis mit früher Blutdrucksenkung gezeigt werden.

Laut aktuellen ESO-Guidlines gilt die Blutdrucksenkung auf < 140 mm Hg demnach als sicher und wird in der klinischen Praxis als Ziel in der Akutphase angestrebt. Generell sollte ein Blutdruckziel von 130–140 mm Hg systolisch möglichst rasch erreicht werden. Im weiteren Verlauf sollten Blutdruckschwankungen möglichst vermieden werden. Bei Patient:innen mit einem initialen Blutdruck > 220 mm Hg könnte eine zu rapide Blutdrucksenkung zu gehäuften (in erster Linie renalen) Nebenwirkungen führen, weshalb in dieser Gruppe tendenziell eine etwas mildere Blutdrucksenkung empfohlen wird.

Eine klare Wirkstoffempfehlung hinsichtlich der antihypertensiven Therapie gibt es bisher nicht. Im klinischen Alltag werden in Zentraleuropa meist Kombinationen von Präparaten verwendet, wobei Urapidil am häufigsten als erste Therapielinie verwendet wird. Clevidipin, ein kurzwirksamer Kalziumantagonist, welcher via Perfusor verabreicht wird, könnte eine exzellente Ergänzung darstellen.