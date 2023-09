Sinus- und Kortikalvenenthrombose: das Chamäleon des sekundären Kopfschmerzes

Die klassischen Risikofaktoren für eine aseptische Sinus- und Kortikalvenenthrombose führen dabei zu einer Hyperkoagulation. Hormonale Faktoren in Zusammenhang mit dem Auftreten von Thrombosen sind vor allem bei Frauen wesentlich. Die CSVT im Wochenbett und im dritten Trimenon kommen häufig vor, weiterhin kann sie durch orale Kontrazeptiva und eine Hormonersatztherapie, wie zum Beispiel im Klimakterium, provoziert werden. Im Alter > 55 ist die häufigste Ursache eine (aktive) Krebserkrankung, weshalb eine gezielte Diagnostik in die ätiologischen Überlegungen miteinzubeziehen ist.

Die zerebrale Sinus- und Kortikalvenenthrombose (CSVT) ist eine seltene neurovaskuläre Erkrankung, die für bis zu 1 % aller Schlaganfälle und bis zu 10 % bei juvenilen Schlaganfällen verantwortlich ist. Die Inzidenz liegt bei etwa 1 pro 100.000 Einwohner, ist aber in den letzten Jahren durch eine verbesserte bildgebende Diagnostik und mehr Kenntnisse über die Erkrankung gestiegen und wahrscheinlich etwas höher anzusetzen (2–3 pro 100.000 Einwohner). Sinus- und Kortikalvenenthrombosen betreffen vorwiegend Frauen (Verhältnis 3:1) unter dem 50sten Lebensjahr. Nur 10 % aller Patient:innen sind bei Auftreten der Erkrankung über 65. Die Anatomie der zerebralen venösen Abflusswege ist durchaus komplex (ausgeprägtes Anastomosennetz und große Variabilität) und wichtig zur Prognoseeinschätzung. Die großen venösen Längsleiter, wie der Sinus sagittalis superior (> 60 %) oder Sinus transversus (40–50 %) sind am häufigsten betroffen. Thrombosen der inneren Venen (Vv. cerebri internae, V. cerebri magna etc.) treten meist in Kombination mit einer Sinusthrombose auf und sind insgesamt selten (10 %). Unter einer Thrombose der Kortikalvenen versteht man eine Thrombose der oberflächlichen kortikal gelegenen Venen (einschließlich der V. anastomica inferior). Da sich die Kortikalvenenthrombose nahezu ausschließlich über eine retrograde Thrombusausbreitung bildet, ist der Sinus sagittalis superior häufig mitbetroffen. Prognostisch gesehen ist eine Beteiligung der inneren Hirnvenen oder von zerebellären Venen ungünstig.

Häufig sind allerdings nur Nativ-Verfahren verfügbar, weshalb in der Akutphase auf das „dense triangle sign“ (Thrombus im Sinus sagittalis superior) oder das „cord sign“ (Thrombus in den kortikalen Venen) zu achten ist. Bei einigen Parenchymläsionen sollten man auch an eine venöse Genese denken:

Die zerebrale Bildgebung ist weiterhin der „Gold-standard“ zur Diagnostizierung der CSVT. Je nach Verfügbarkeit kann man eine CSVT sowohl in der zerebralen Computertomographie (CCT), der Magnetresonanztomographie (cMRT) oder der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) erkennen. Die invasive DSA spielt heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle. Bis auf wenige Ausnahmen ist in der Nativ-Sequenz der direkte Thrombusnachweis meist nicht möglich und nur etwaige durch die CSVT bedingte Gehirnparenchymveränderungen wie Ödeme, Infarkte und Blutungen darstellbar. Der zuverlässige Nachweis ist entsprechend nur mit einer kontrastmittelgestützten venösen CT- oder MRT-Angiographie möglich.

Therapie

Alle Patient:innen mit CSVT sollten in der Akutphase so bald wie möglich eine Therapie mit Heparin in therapeutischer Dosierung erhalten. Dabei ist sowohl eine Therapie mit unfraktioniertem, intravenös verabreichtem Heparin [UFH] als auch eine niedermolekulare Heparintherapie (NMH) möglich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der CSVT aufgetretene und auftretende intrazerebrale Blutungen keine Kontraindikation für eine Therapie mit Heparinen darstellen.

Intrazerebrale Blutungen sind keine Kontraindikation für eine Therapie mit Heparinen

In der Postakutphase ist eine orale Antikoagulation (OAK) für alle Patient:innen indiziert mit dem Ziel der Verhinderung einer Rezidiv-CSVT und einer weiteren Progression des Thrombus. Dabei ist der genaue Zeitpunkt zum Start der OAK variabel. Da meistens die Diagnose der Patient:innen in der Subakutphase (5–7 Tage) gestellt wird, ist eine sofortige orale Antikoagulation ohne vorherige Heparintherapie ebenfalls denkbar.

Anzeige

CAVE: Der Start einer oralen Antikoagulation oder einer Heparintherapie kann zu einer fehlerhaften laborchemischen Diagnostik führen (Lupus-Antikoagulans-Test und APC-Resistenz).

Dabigatran (2 × 150 mg) war in einer kleinen Sicherheitsstudie Marcumar nicht unterlegen und kann in einem individuellen Heilversuch, nach entsprechender Patient:innenaufklärung, bei unkomplizierten CSVT-Verläufen in Erwägung gezogen werden.

Eine endovaskuläre und/oder neurochirurgische Therapie bei CSVT ist nur in Ausnahmefällen bei großen parenchymatösen Läsionen und drohender Herniation indiziert.