Schwerpunktsetzung in der Kinderchirurgie

Zusammenfassung

Abschließend fasse ich die mir wichtigen Inhalte noch einmal zusammen: Das Implementieren von kinderchirurgischen Expertisezentren in Österreich erfordert die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten, dazu zählen: Patientenvertretungen und Selbsthilfegruppen, die gesamte österreichische Kinderchirurgie und natürlich auch die beteiligten Ministerien. Will Österreich als eines der reichsten Länder Europas sein Versprechen von 2014 zum Schutz der Patienten mit seltenen Erkrankungen einlösen, müssen auch die finanziellen Mittel aufgebracht werden.

Während des Entwicklungsprozesses soll das Augenmerk auch weiterhin auf eine breite kinderchirurgische Versorgung österreichweit gelegt werden. Junge und motivierte Kinderchirurgen müssen in diesen Prozess eingebunden werden. Am Ende des Prozesses bleibt die österreichische Kinderchirurgie selbst Garant für die Qualität in der Behandlung seltener kinderchirurgischer Erkrankungen.

Ein erster Schritt in diese Richtung wird die Einführung eines zentralen Registers zur Darstellung der seltenen Erkrankungen in Österreich und deren Behandlung sein. Diese Überlegungen mögen ein Gedankenanstoß für die Neustrukturierung der österreichischen Kinderchirurgie sein. Dies geschieht im Interesse der heutigen und zukünftigen kinderchirurgischen Patienten!