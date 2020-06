Zurück zum Zitat Kucirka LM, Lauer SA, Laeyendecker O, Boon D (2020) Variation in false-negative rate of reverse transcriptase polymerase chain reaction–based SARS-CoV‑2 tests by time since exposure. Ann Intern Med. https://​doi.​org/​10.​7326/​M20-1495 CrossRefPubMedPubMedCentral