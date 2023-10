Die Bedeutung der Ethik in einer zunehmend technisierten Medizin

Zusammenfassung

In einer zunehmend technisierten Medizin steigt ebenso die Bedeutung der Ethik. Dies ist insbesondere deshalb der Fall, weil die Zusammenhänge zwischen dem Zweck medizinischen Handelns, der in der Gesundheit und dem Wohl der Patientinnen und Patienten liegt, und der zwangsläufig damit verbundenen ethisch-moralischen Dimension durch das Dazwischentreten von Technik nicht mehr so offensichtlich sind. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr entsteht durch die irrtümliche Annahme, Verantwortung an KI-Systeme abtreten zu können. Trotz allen Fortschritts ist es jedoch nicht die Künstliche Intelligenz (KI), die Verantwortung trägt und vertrauenswürdig zu sein hat. Vielmehr braucht es vertrauenswürdige und verantwortungsvolle Medizinerinnen und Mediziner, die nur zuverlässige Technik einsetzen. Im Sinne ethisch-moralischer Gesichtspunkte und der Medizin wird es entscheidend sein, sich der Tendenz, Verantwortung abtreten zu wollen, bewusst und entschieden entgegenzustemmen, nicht nur auf technischer und rechtlicher, sondern auch auf persönlicher Ebene. Eine philosophische Ethik, die wissenschaftlich informiert und fundiert argumentiert und selbst die (latente) Technikfeindlichkeit manch geltender Moralsysteme hinterfragt, kann hierbei auf allen Ebenen unterstützen und einen bedeutenden Beitrag leisten.