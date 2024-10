Neue Kontrazeptiva: Estetrol, NOMAC und Drospirenon-only-Pille: Einfluss auf Hämostase, endokrinologische und metabolische Faktoren

Zusammenfassung

Die kontrazeptive Sicherheit der Estetrol-Drospirenon-Pille ist hoch (vergleichbar mit den älteren Pillen) und die Verträglichkeit sehr gut. Grosse Phase-4 (Post-Marketing)-Studien sind nötig, um die vielversprechenden Daten bezüglich Knochen, Brust, Gerinnung und Herz-Kreislauf-System zu validieren und mit den herkömmlichen Pillen zu vergleichen. Die kontrazeptive Sicherheit der Nomegestrolacetat(NOMAC)-Estradiol(E 2 )-Pille ist ebenfalls hoch (vergleichbar mit den älteren Pillen). Eine grosse multizentrische, prospektive Post-Marketing-Studie hat gezeigt, dass das Risiko von venösen und arteriellen Thromboembolien in der NOMAC‑E 2 -Gruppe im Vergleich zur Ethinylestradiol-Levonorgestrel-Gruppe nicht erhöht war und das Risiko für venöse Thromboembolien in der NOMAC‑E 2 -Gruppe sogar niedriger. Die kontrazeptive Sicherheit der Drospirenon-only-Pille ist ebenfalls vergleichbar mit den herkömmlichen Pillen. In den Zulassungsstudien sind unter der Drospirenon-only-Pille weder arterielle noch venöse Thrombosen aufgetreten, nicht einmal bei Frauen mit Risikofaktoren. Weitere spezifische Vorteile von Drospirenon sind das verbesserte Blutungsmuster, der antiandrogene Partialeffekt und die Antimineralokortikoidwirkung, was insgesamt zu einer sehr guten Compliance führt.