Die starke Monatsblutung: Behandeln wir richtig?

Zurück zum Zitat James AH, Kouides PA, Abdul-Kadir R et al (2011) Evaluation and management of acute menorrhagia in women with and without underlying bleeding disorders: consensus from an international expert panel. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 158(2):124–134. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2011.04.025CrossRefPubMed