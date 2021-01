MISS (minimalinvasive Schielchirurgie) zur Strabismuskorrektur

Vor 3 Jahren wurde an der Abteilung für Augenheilkunde und Optometrie des Tauernklinikums Zell am See mit der MISS(„minimally invasive strabismus surgery“)-Technik zur operativen Therapie des Strabismus begonnen. Ziel der retrospektiven Analyse war es, die Sicherheit, Genauigkeit und Effektivität des Verfahrens an geraden und schrägen Augenmuskeln zu evaluieren.

Methode

In einem Zeitraum von 35 Monaten wurden an der Augenabteilung Zell am See 96 PatientInnen, bei denen eine horizontale Schielstellung (58 divergent, 38 konvergent) bestand, und 17 PatientInnen mit vertikaler Schielstellung oder Pathologie der schrägen Augenmuskeln unter Anwendung der MISS-Technik operiert. Alle Eingriffe wurden in Vollnarkose durchgeführt. Bei dem überwiegenden Teil fand die Rücklagerung und Faltung der Muskulatur kombiniert an einem Auge statt. Ein orthoptischer und klinischer Status wurde 1 Woche präoperativ, unmittelbar postoperativ, 1 Monat und 6 Monate postoperativ erhoben.