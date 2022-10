Migräne in der Perimenopause und der Einfluss einer Hormonersatztherapie

Allais et al. haben in einem Review Migräne bei Frauen in der Perimenopause und die Auswirkungen einer Hormonersatztherapie (HRT) angeschaut []. Erwachsene Frauen leiden dreimal so häufig an Migräne wie Männer. Dieser Zustand wird auf die hormonellen Schwankungen während des weiblichen Menstruationszyklus zurückgeführt. Eine besonders sensible Zeit in dieser Hinsicht ist die Perimenopause. Auch wenn Migräne von den meisten behandelnden Ärzten nicht als Teil des klimakterischen Syndroms wahrgenommen wird, leiden viele Frauen unter perimenopausaler Migräne. Vor allem bei vorbestehender Migräne kommt es häufig zu einer Verschlechterung der Symptomatik, sowohl was die Häufigkeit als auch was die Intensität der Migräneattacken betrifft [].