Klinische Aspekte des Implantationsversagens

Zurück zum Zitat Yu N, Zhang B, Xu M, Wang S, Liu R, Wu J et al (2016) Intrauterine administration of autologous peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) activated by HCG improves the implantation and pregnancy rates in patients with repeated implantation failure: a prospective randomized study. Am J Reprod Immunol 76(3):212–216 CrossRef