Merkmale der Inanspruchnahmepopulation einer Eltern-Kind-Station: Frühe interaktionszentrierte Behandlung als Chance in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Darüber hinaus werden spezifische therapeutische Behandlungen für die Kinder (Spiel‑/Psychotherapie, Ergo‑, Logo- und Physiotherapie), Eltern- und Familiengespräche, sowie Gruppenbehandlungen angeboten. Zu den therapeutischen Gruppenangeboten zählt die Eltern-Kind-Interaktionsgruppe, basierend auf dem bindungsorientierten Konzept]. Ebenso wird eine integrative klinische Tanztherapie für Eltern und Kindern gemeinsam im Gruppensetting angeboten. Für Kinder mit Problemen im Essverhalten kann in derein spielerischer und sensorischer Zugang zu Nahrungsmitteln und der Esssituation aufgebaut werden. Die Elterngruppe bietet einen Rahmen, Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Eltern zu thematisieren, psychoedukative Konzepte einzubauen sowie einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Bei Einzelgesprächen mit den Eltern werden biografische Erfahrungen sowie das emotionale Erleben in der Elternrolle im Hinblick auf den Einfluss auf die elterliche Feinfühligkeit und Aufrechterhaltung der kindlichen Symptomatik thematisiert und reflektiert. Des Weiteren findet wöchentlich eine Entspannungsgruppe für die Eltern statt. Aus dem Pflege- und sozialpädagogischem Bereich wird eine Kinderbetreuungsgruppe, sowie die Alltags- und Ausflugsgruppe angeboten. Die Kochgruppe stellt einen weiteren Baustein des Gruppenangebots dar, die gemeinsam mit Müttern/Vätern und ihren Kindern stattfindet.

Bei der kinderpsychiatrischen Eltern-Kind-Station unserer Klinik wird das Kind mit psychischen Auffälligkeiten mit einem Elternteil als Begleitperson innerhalb der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik aufgenommen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 3 bis 4 Wochen. Durch das multimodale Behandlungsangebot mit einem Fokus auf eltern-, kinds- und beziehungsorientierten Elementen [] soll die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung verbessert und die kindliche Symptomatik reduziert werden. Nach der Aufnahme erfolgt neben der videobasierten Diagnostik [] der Eltern-Kind-Interaktion in Spiel-Trennungs- und Essenssituationen bei Bedarf eine ausführliche (Entwicklungs‑) Diagnostik des Kindes (Anamnese, Fragebögen. Erstellung des psychopathologischen Befunds, körperliche Untersuchung). In der Diagnosestellung wird mit dem multiaxial aufgebauten DC:0–5 (Diagnostische Klassifikation seelischer Gesundheit und Entwicklungsstörungen der frühen Kindheit) [] als Ergänzung zu der ICD-10 [] gearbeitet. Die DC:0–5 ist ein speziell für 0–5-Jährige entwickeltes Klassifikationssystem, welches fünf Achsen zur Erfassung der komplexen Entwicklungsdynamik des Säuglings, Kleinkind- und Vorschulalters vorsieht. Aufwerden klinischen Störungen erfasst. Dieist auf den Beziehungskontext und dieauf die medizinischen Diagnosen ausgerichtet. Aufwerden die psychosozialen Stressoren erfasst und mittelswerden die Entwicklungskompetenzen der Kinder dokumentiert. Im Unterschied zur ICD-10 und zum DSM‑5 berücksichtigt die DC:0–5 bei der Diagnosestellung altersspezifische Besonderheiten, entwicklungspsychologische Zusammenhänge, schnelle Veränderungen in der sozioemotionalen Entwicklung und fokussiert auf die Bedeutung des Beziehungskontextes für die frühe Kindheit [].

Psychische Störungen bei jungen Kindern unterscheiden sich von denen bei älteren Kindern durch eine entwicklungsspezifische Symptomatik und durch eine hohe Bedeutung der Interaktion mit Bezugsperson []. Im Vorschulalter wird der Eltern-Kind-Beziehung bzw. der Eltern-Kind-Interaktion sowohl bei der Entstehung als auch der Aufrechterhaltung der psychischen Symptomatik des Kindes eine zentrale Bedeutung beigemessen. Problematische Interaktions- und Beziehungsmuster können zu anhaltenden verhaltensregulatorischen Problemen eines Säuglings und Kleinkindes [] und einer eingeschränkten Responsivität bzw. Feinfühligkeit der Eltern [] führen. Dies wirkt sich wiederum negativ auf die Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Kindern aus []. Vor diesem Hintergrund wurden neben vielzähligen ambulanten interaktionszentrierten Behandlungsprogrammen und der gemeinsamen (erwachsenenpsychiatrischen) stationären Behandlung von psychisch kranken Müttern und ihren Säuglingen auch Behandlungskonzepte zu kinderpsychiatrischen Eltern-Kind-Stationen entworfen. Bei diesen Stationen wird das Kind als Patient und die Eltern als Begleitperson aufgenommen. So konnte beispielsweise in einer Studie mit 60 Familien aufgezeigt werden, dass sich am Ende einer kinderpsychiatrischen stationären Eltern-Kind-Behandlung sowohl die Symptome der Kinder als auch das Stresserleben der Eltern signifikant reduzierten []. Müller et al. konnten durch eine familientagesklinische Behandlung eine Symptomverbesserung bei Kleinkindern [] und eine reduzierte mütterliche Symptomatik nach der gemeinsamen Behandlung [] aufzeigen. Eine Abnahme des Belastungserlebens sowie die Veränderungen des Erziehungsverhaltens nach einer gemeinsamen vierwöchigen Behandlung blieben auch bei einer Follow-Up Messung nach vier Wochen stabil []. Gleichzeitig stehen die psychischen Auffälligkeiten der Kinder aber auch mit einer erhöhten Belastung der Eltern im Zusammenhang, die im Sinne einer bidirektionalen Interaktion zu einer wechsel- oder einseitigen Überforderung führen kann []. Somit können sich Belastungen bei den Eltern, bei den Kindern oder zwischen Eltern und Kind manifestieren. Eine erhöhte elterliche Stressbelastung ist assoziiert mit elterlichen psychischen Erkrankungen und ungünstigen Erziehungspraktiken. Besteht bei einem Elternteil eine psychische Erkrankung ist das Risiko des Kindes, ebenfalls psychisch zu erkranken, deutlich erhöht []. Vor diesem Hintergrund sollten die (psycho-)therapeutischen Interventionen im Säuglings- und Kleinkindaltert nicht nur die hohe Entwicklungsdynamik, sondern auch die Bedeutung der Interaktion zwischen dem Kleinkind und seiner sozialen Umwelt maßgeblich berücksichtigen. Die elterlichen Bedürfnisse und Ressourcen sind dabei von zentraler Bedeutung. In Hinblick auf kindsbezogene Aspekte zeigen die Ergebnisse der 2. Erhebungswelle der KiGGS-Studie des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys des Robert-Koch-Instituts erhöhte Prävalenzen für psychische Erkrankungen bei älteren Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren im Vergleich zu den 3–5-jährigen. Zudem sind Jungen häufiger von psychischen Störungen betroffen als Mädchen []. Global zeigt sich jedoch, dass allgemeine Prävalenzzahlen für die frühe Kindheit relativ einheitlich zwischen 12,5 und 18 % liegen. Das bedeutet, dass psychische Störungen im Vorschulalter genauso häufig auftreten, wie bei älteren Kindern und Jugendlichen []. Durch die Erfassung der kinds- und elternbezogenen Merkmale der bisherigen Inanspruchnahmepopulation der Eltern-Kind-Station in Tirol soll der Bedarf der Eltern-Kind-Behandlung verdeutlicht werden, zukünftige Behandlungsstrategien abgeleitet sowie die bereits etablierten Strukturen verbessert werden.

Die CBCL T‑Werte für die Gesamtskala, die internalen Probleme und die externalen Probleme wurden in klinisch unauffällig (≤ 59), klinischer Grenzbereich (60–63) und klinisch auffällig (≥ 64) klassifiziert. Die CBCL T‑Werte für die Subskalen wurden in klinisch unauffällig (≤ 64), klinischer Grenzbereich (65–69) und klinisch auffällig (≥ 70) klassifiziert.

Das Eltern-Belastungsinventar (EBI) von Tröster [] stellt die deutsche Version des Parenting Stress Index (PSI) dar. In der vorliegenden Untersuchung wurde das EBI verwendet, um das elterliche Belastungsausmaß zu erfassen und die Elternbelastung hinsichtlich der unterschiedlichen Störungsbilder zu vergleichen. Elterliche Belastung wird in diesem Fragebogen als Stress der Eltern definiert, wenn ein subjektives Missverhältnis aus benötigten und vorhandenen Ressourcen der Kindererziehung vorliegt []. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass die elterliche Belastung zum einen aus schwierigen Verhaltensweisen des Kindes (kindlichen Belastungsquellen) und zum anderen aus eigenen Beeinträchtigungen (elterliche Belastungsquellen) resultieren kann, enthält der EBI Items zu den 5 Primärskalen Anpassungsfähigkeit, Stimmung, Anforderung, Akzeptierbarkeit und Ablenkbarkeit/Hyperaktivität des Kindes (= Kindbereich) sowie Items zu den sieben Primärskalen Partnerbeziehung, Depression, Persönliche Einschränkung, Bindung, Zweifel an der elterlichen Kompetenz, soziale Isolation, Gesundheit der Eltern (= Elternbereich). Für die Sekundärskalen (Eltern- und Kinderbereich) sowie den EBI-Gesamtwert liegen T‑Wert Normen vor. Aus dem Belastungsprofil können anschließend Interventionsvorschläge abgeleitet werden. Der EBI besteht aus 48 Items mit Likert-Skala (trifft gar nicht zu = 1 bis trifft genau zu = 5). Die interne Konsistenz bei der vorliegenden Stichprobe betrug Cronbachsfür die Gesamtskala,für den Kinderbereich undfür den Elternbereich.

87 % (= 83) der Kinder wurden erstmalig aufgenommen, bei 12 % (= 11) handelte es sich bereits um die zweite Aufnahme. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer des Erstaufenthaltes betrug 28 Tage. 74 % (= 71) der Kinder wurden während des stationären Aufenthaltes von ihren Müttern begleitet, 7 % (= 7) von ihren Vätern und 4 % (= 4) von ihrer Pflegemutter, bei 15 % (= 14) nahmen beide Elternteile (abwechselnd) an der stationären Behandlung teil. Die meisten Kinder (71 %,= 65) hatten Geschwister, die in 39 % (= 37) der Fälle auch mitaufgenommen wurden und die ebenfalls mittels Diagnosemanual diagnostiziert und multimodal behandelt wurden. Die Zuweisung zur Eltern-Kind-Station erfolgte am häufigsten durch die Ambulanz der KJP (37 %,= 35), gefolgt von der Ambulanz der psychologischen Säuglings- und Kleinkindberatung (23 %,= 22), der Kinder- und Jugendhilfe (10 %,= 10) sowie sonstigen Zuweisungen (andere Landeskrankenhäuser, Fachärzte, Eigeninitiative) in 30 % der Fälle (= 29). Die Diagnosen werden nach ICD-10 (Abb.a) und DC:0–5 (Abb.b) dargestellt.

Es wurde die gesamte Inanspruchnahme-Population aller neu vorgestellten PatientInnen der Eltern-Kind-Station an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsklinik Innsbruck/Hall, im Zeitraum von Jänner 2018 bis Dezember 2020, eingeschlossen. Aus dem ursprünglichen Datensatz mit 97 Kindern wurde ein 13-jähriges Geschwisterkind entfernt, da dieses Alter mehr als zwei Standardabweichungen vom Alter der Zielgruppe (0–5 Jahre) der Eltern-Kind-Station entfernt ist. Die verbliebenen= 96 Kinder im Datensatz wurden nach Altersgruppe (Zielgruppe: 0–5 Jahre, erweiterte Gruppe: 6–10 Jahre) und dem Aufnahmegrund (Patient oder begleitendes Geschwisterkind) in eine von vier Subgruppen (0–5-jährige Patienten, 6–10-jährige Patienten, 0–5-jährige Geschwisterkinder, 6–10-jährige Geschwisterkinder) klassifiziert. In den statistischen Analysen wurden nur die klinisch auffälligen Patienten miteinbezogen. Die Geschwisterkinder scheinen in Grafiken und der deskriptiven Gesamtdarstellung der Patientenpopulation auf, um ein realistisches und differenziertes Bild der Familien auf Station abbilden zu können. Unter den insgesamt 96 Kindern, die jeweils mit einer Bezugsperson aufgenommen wurden, befanden sich 38 weibliche Patientinnen und 58 männliche. Das Durchschnittsalter der aufgenommenen PatientInnen betrug= 3,6 Jahre (= 2,5). Die Altersverteilung nach Geschlecht ist in Abb.zu sehen.

Diskussion

15 ]. Zu beachten sind dabei die kinds-, eltern- und interaktionsbezogen Merkmale. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung über die Merkmale der bisherigen Inanspruchnahmepopulation der ersten kinderpsychiatrischen Eltern-Kind-Station in Westösterreich verdeutlichen den hohen Bedarf eines interaktionszentrierten Behandlungsangebots für Kinder und ihre Eltern. Im Unterschied zu klassischen kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlungsansätzen, die den Fokus primär auf die kindliche Störung ausgerichtet haben, liegt der Schwerpunkt in der Eltern-Kind Behandlung auf der Eltern-Kind-Beziehung. Ziel ist dabei, die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion zu verbessern und folglich eine Verminderung der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder sowie eine Reduktion des Belastungsausmaßes der Eltern im Umgang mit den Kindern zu bewirken []. Zu beachten sind dabei die kinds-, eltern- und interaktionsbezogen Merkmale.

25 ]. Die KiGGS-Studie, welche als wichtigste Studie zur Feststellung von gesundheitsbezogenen Störungen im Kindesalter im deutschsprachigen Raum diskutiert wird [ 13 ], verweist ebenfalls auf erhöhte Prävalenzen für psychische Erkrankungen bei den älteren Kindern [ 12 ]. Die häufigsten Diagnosen bei Entlassung waren dabei die F98 Verhaltens- oder Emotionale Störungen (19 %), F83 tiefgreifende Entwicklungsstörungen (15 %) und F43 Anpassungsstörungen (15 %). Auch diese Verteilung stimmt mit den Ergebnissen einer bundesweiten Analyse vertragsärztlicher Abrechnungsdaten von 2009–2017 zur Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland [ 7 , 26 ] überein, bei der Entwicklungsstörungen (F8) die häufigste Diagnose in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen (45 % aller psychischen Diagnosen im Jahr 2009) darstellte, gefolgt von Verhaltens- und emotionalen Störungen (F9, ohne F99) und neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (F4; 34 % bzw. 10 % aller psychischen Diagnosen). Besonderheiten finden sich auch in der Verwendung von entsprechenden Diagnosemanualen. Die Diagnostik psychischer Störungen der frühen Kindheit soll gemäß der Schlüsselempfehlungen der AWMF-Leitlinien [ 27 ] im klinischen Kontext nach der ersten Achse des multiaxialen Klassifikationssystems der ICD-10 (und alle Achsen des MAS der ICD) sowie nach der ersten Achse des DC:0–5 erfolgen [ 9 , 28 ]. Die Notwendigkeit beider Klassifikationssysteme zeigt sich auch in unserer Stichprobe, da sich manche Störungen sowohl nach ICD-10 und DC:0–5, andere nur nach der ICD-10 (z. B. Enkopresis) und andere nur nach der DC:0–5 (z. B. Beziehungsstörung) klassifiziert werden können. So zeigte sich in unserer Untersuchung hinsichtlich der kindsbezogenen Merkmale, dass die älteren Kinder ab 6 Jahren bei der kindsseitigen Symptomatik des EBI und beim CBCL mehr Symptome aufwiesen als die 0–5-jährigen. Dadurch wird die Bedeutung einer frühzeitigen Erkennung von Verhaltensauffälligkeiten bzw. psychischen Störungen bei sehr jungen Kindern zur Vorbeugung von Chronifizierungen deutlich []. Die KiGGS-Studie, welche als wichtigste Studie zur Feststellung von gesundheitsbezogenen Störungen im Kindesalter im deutschsprachigen Raum diskutiert wird [], verweist ebenfalls auf erhöhte Prävalenzen für psychische Erkrankungen bei den älteren Kindern []. Die häufigsten Diagnosen bei Entlassung waren dabei die F98 Verhaltens- oder Emotionale Störungen (19 %), F83 tiefgreifende Entwicklungsstörungen (15 %) und F43 Anpassungsstörungen (15 %). Auch diese Verteilung stimmt mit den Ergebnissen einer bundesweiten Analyse vertragsärztlicher Abrechnungsdaten von 2009–2017 zur Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland [] überein, bei der Entwicklungsstörungen (F8) die häufigste Diagnose in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen (45 % aller psychischen Diagnosen im Jahr 2009) darstellte, gefolgt von Verhaltens- und emotionalen Störungen (F9, ohne F99) und neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (F4; 34 % bzw. 10 % aller psychischen Diagnosen). Besonderheiten finden sich auch in der Verwendung von entsprechenden Diagnosemanualen. Die Diagnostik psychischer Störungen der frühen Kindheit soll gemäß der Schlüsselempfehlungen der AWMF-Leitlinien [] im klinischen Kontext nach der ersten Achse des multiaxialen Klassifikationssystems der ICD-10 (und alle Achsen des MAS der ICD) sowie nach der ersten Achse des DC:0–5 erfolgen []. Die Notwendigkeit beider Klassifikationssysteme zeigt sich auch in unserer Stichprobe, da sich manche Störungen sowohl nach ICD-10 und DC:0–5, andere nur nach der ICD-10 (z. B. Enkopresis) und andere nur nach der DC:0–5 (z. B. Beziehungsstörung) klassifiziert werden können.

29 ] fanden, welcher im Verlauf persistiert [ 30 ]. Da sich die erhobene Elternbelastung in der vorliegenden Untersuchung jedoch hinsichtlich der verschiedenen Diagnosegruppen nicht unterschied, kann davon ausgegangen werden, dass die elterliche Belastung vermutlich eher aus Beziehung und Interaktion entsteht und nicht primär auf eine diagnosespezifische Symptomatik zurückzuführen ist. Betreffend der elterlichen Merkmale zeigte sich, dass die allgemeine Elternbelastung auffällig hoch ist und sich hinsichtlich der verschiedenen Diagnosegruppen nicht unterscheidet. Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen von Johnston et al., die bei Eltern von Kindern mit Entwicklungsstörungen, ein erhöhtes Maß an elterlichem Stress [] fanden, welcher im Verlauf persistiert []. Da sich die erhobene Elternbelastung in der vorliegenden Untersuchung jedoch hinsichtlich der verschiedenen Diagnosegruppen nicht unterschied, kann davon ausgegangen werden, dass die elterliche Belastung vermutlich eher aus Beziehung und Interaktion entsteht und nicht primär auf eine diagnosespezifische Symptomatik zurückzuführen ist.

Anzeige

11 , 31 ]. Die hohe Elternbelastung in unserer Stichprobe verdeutlicht darüber hinaus den Bedarf von Interventionen auf Elternebene (Einzeltherapie, Paargespräche) sowie die Relevanz einer engen Kooperation zwischen den erwachsenen- und kinderpsychiatrischen Einrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass eigene biografische und emotionale Erfahrungen der Eltern einen direkten Einfluss auf ihre Feinfühligkeit im Umgang mit ihren Kindern haben und dadurch die Gefahr einer transgenerationalen Weitergabe von dysfunktionalen Beziehungsmustern besteht (Vgl. Konzept der Gespenster im Kinderzimmer von Freiberg [ 32 ]). In vielen Fällen ist aus diesen Gründen eine Zuweisung an eine erwachsenpsychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlung notwendig. Zudem zeigt der hohe Anteil an Geschwisterkinder auf, dass sowohl hinsichtlich der Planung (z. B. Versorgung von Geschwisterkindern, Berufstätigkeit) und der Wahl der Behandlungsform (z. B.: Ausmaß der Interaktionsstörung und Mitbehandlung der Geschwister) eine gemeinsame Absprache zwischen Familie und Institution notwendig ist [ 15 ]. Als Fazit ergibt sich daraus, dass eine gemeinsame Behandlung von psychiatrisch auffälligen Kindern mit deren Eltern ein besonderes Behandlungskonzept in der Kinder- und Jugendpsychiatrie darstellt. Wirksamkeitsstudien zu kinderpsychiatrischen Eltern-Kind-Behandlung zeigen auf, dass in der Eltern-Kind-Behandlung signifikante Veränderungen im elterlichen Stresserleben sowie eine Reduktion der kindlichen Symptomatik erzielt wird []. Die hohe Elternbelastung in unserer Stichprobe verdeutlicht darüber hinaus den Bedarf von Interventionen auf Elternebene (Einzeltherapie, Paargespräche) sowie die Relevanz einer engen Kooperation zwischen den erwachsenen- und kinderpsychiatrischen Einrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass eigene biografische und emotionale Erfahrungen der Eltern einen direkten Einfluss auf ihre Feinfühligkeit im Umgang mit ihren Kindern haben und dadurch die Gefahr einer transgenerationalen Weitergabe von dysfunktionalen Beziehungsmustern besteht (Vgl. Konzept der Gespenster im Kinderzimmer von Freiberg []). In vielen Fällen ist aus diesen Gründen eine Zuweisung an eine erwachsenpsychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlung notwendig. Zudem zeigt der hohe Anteil an Geschwisterkinder auf, dass sowohl hinsichtlich der Planung (z. B. Versorgung von Geschwisterkindern, Berufstätigkeit) und der Wahl der Behandlungsform (z. B.: Ausmaß der Interaktionsstörung und Mitbehandlung der Geschwister) eine gemeinsame Absprache zwischen Familie und Institution notwendig ist [].

Die Ergebnisse zu den Merkmalen der Inanspruchnahmepopulation der kinderpsychiatrischen Eltern-Kind-Station in Tirol verdeutlichen die Chancen und die Notwendigkeit einer Eltern-Kind-Behandlung in der frühen Kindheit, die durch den präventiven Ansatz auch in weiteren Bundesländern mit den entsprechenden strukturellen und personellen Ressourcen implementiert werden sollte.