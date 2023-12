Künstliche Intelligenz in der Neuroonkologie

Künstliche Intelligenz (KI) ist spätestens seit ChatGPT (OpenAI, 2022) in aller Munde. Und wenn sich dann auch Hollywood mit dem Thema auseinandersetzt, dann weiß man, dass es in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Doch künstliche Intelligenz begleitet uns schon lange, teilweise auch unbemerkt im Hintergrund. Den Grundstein für das Fachgebiet der Künstlichen Intelligenz legte der britische Mathematiker Alan Turing im Jahr 1936. Turing bewies, dass eine Rechenmaschine – eine sogenannte „Turingmaschine“ – in der Lage ist, kognitive Prozesse auszuführen. Heute nutzt zum Beispiel die Finanzbranche KI zur Betrugserkennung. Regierungen und Behörden nutzen KI-Techniken, wie automatische Gesichtserkennung, zur Überwachung. Auch in Videospielen oder der Werbebranche kommt KI zum Einsatz.

Was ist denn nun künstliche Intelligenz? Einfach gesagt ist es die Bestrebung, menschliche Intelligenz zu mechanisieren. Als künstliche Intelligenz wird somit jegliche Arbeit bezeichnet, die von einem Computer durchgeführt wird, die normalerweise durch den Menschen gemacht wird. Durch die technischen Errungenschaften mit Schaffung großer Rechenkapazitäten zusammen mit den mathematischen Entwicklungen ist dieses Feld in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen.

Künstliche Intelligenz bezeichnet jegliche Arbeit die von einer/m Maschine/Computer durchgeführt wird, die normalerweise durch den Menschen gemacht wird. Maschinelles Lernen beschreibt einen Prozess, bei dem Algorithmen aus Daten lernen können („supervised learning“) bzw. einen Prozess, bei welchem Zusammenhänge in großen Datenmengen gefunden werden (Clusteranalyse, „unsupervised learning“). Beim „deep learning“ interagieren neuronale Netzwerke auf unterschiedlichen Ebenen miteinander. So kann gelernte Information auf niedrigere Ebenen übertragen werden, umdie Vorhersage bzw. das Ergebnis zu verbessern

Wie kommen diese Methoden nun in der Neuroonkologie zur Anwendung? KI ist vor allem in Bereichen mit digitalisierten Datensätzen weit verbreitet, an erster Stelle steht hier die Bildgebung, doch auch die Pathologie wird zunehmend digitalisiert und auch aus elektronischen Patientendaten werden zunehmend mittels KI basierter Technologien Analysen durchgeführt.

Der Radiologe, die Radiologin betrachtet und befundet anschließend anatomische Strukturen, Verläufe von Faserbahnen und erkennt Pathologien und Veränderungen, die das „Gesamtbild“ betreffen. Mittels „radiomics“ werden die einzelnen Voxel im Bild und deren Grauwerte (welcher der Radiologie/die Radiologin mit bloßem Auge gar nicht erkennen könnte) analysiert und die statistische Verteilung der Grauwerte wird mittels unterschiedlicher Berechnungen erfasst (diese umfassen Mittelwert und Median, jedoch auch Texturanalyse und z. B. die Fourier’sche Transformation). Diese großen Datenmengen werden anschließend gebündelt, in Datenbanken eingespeist und es wird versucht, diese bildgebenden Daten mit klinischen Parametern und molekularen Markern in Zusammenhang zu bringen, mit dem Ziel, spezifische „Muster“ zu identifizieren. Hier kommen die eingangs erwähnten mathematischen Methoden aus dem Kreise des „machine learnings“ und „deep learnings“ zum Tragen.

Sei es bei neuroonkologischen Kongressen, allgemein radiologischen oder spezialisierten neuroradiologischen Tagungen – das Schlagwort, unter dem alle neuen KI-basierten Entwicklungen im Bereich der Bildgebung zusammengefasst werden können, nennt sich „radiomics“. Das Suffix „omics“, aus dem Griechischen kommend, beschäftigt sich mit der Analyse der Gesamtheiten ähnlicher Einzelelemente. In der Neuroonkologie ist der „golden standard“ der Bildgebung für eine Vielzahl an Fragestellungen die Magnetresonanztomographie (MRT).

ANN-Volumetrie

Hierzu ein spannendes Beispiel aus der Literatur. Kickingereder et al. [2] präsentierte in einer Arbeit, welche in der renommierten Zeitschrift Lancet Oncology vorgestellt wurde, ein Beispiel für „deep learning" und „artifical neuronal network (ANN)". In einer retrospektiven Studie wurde ein ANN trainiert, den kontrastmittelaufnehmenden Anteil eines Tumors und die umgebende T2-Signalpathologie zu volumetrieren. Dies konnte einerseits in einer Kohorte (n = 455) an primären Glioblastompatient:innen des Universitätsklinikum Heidelberg, aber auch an einer großen Studienkohorte der EORTC26101-Studie mit rezidivierten Glioblastomen (n = 532, 2034 MRI-Untersuchungen im Verlauf) durchgeführt werden. Zuerst wurden alle Volumina „händisch" durch den/die Radiologen/in ausgemessen. Anhand dieser Messungen wurde anschließend das ANN trainiert. In weiterer Folge wurde die gesamte Kohorte noch einmal automatisiert durch das ANN volumetriert. Ein Parameter, der darüber Auskunft gibt, wie gut zwei Volumina bzw. „Segmentierungen" zusammenpassen, ist der „Dice-Koeffizient". „O" bedeutet keine Überlappung der Volumina, „1" ist die bestmögliche Überlappung. Die ANN konnte für beide Volumina (kontrastmittelaufnehmender Anteil und T2-Signalpathologie) einen sehr guten „Dice-Koeffizient" zwischen 0,89 bzw. 0,93, erzielen.

Interessanterweise konnte auch gezeigt werden, dass die automatisierte Ermittlung eines Tumorprogresses durch eben jene ANN-Volumetrie besser mit dem Überleben assoziiert war als die händische Volumetrie bzw. die 2‑D-Messung des kontrastmittelaufnehmenden Tumoranteils anhand der etablierten radiologischen Kriterien (RANO-Kriterien). Die ANN-Volumetrie diente in dieser Studie somit als besserer Surrogatendpunkt für das Überleben als der zentrale Review – eine richtungweisende Studie, die hoffentlich in Zukunft auch in der klinischen Routine den/die Radiologen/in bei der radiologischen Verlaufsbeurteilung unterstützen wird.

Zu einem weiteren Beispiel für „deep learning" in der Neuroonkologie und Bildgebung zählt die Detektion von Hirnmetastasen. Die Befundung von Hirnmetastasen ist von entscheidender prognostischer und therapeutischer Relevanz für Patient:innen mit unterschiedlichen Primärtumoren. Zeitgleich ist es für Radiolog:innen mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden, betrachtet man die zunehmende Anzahl an durchgeführten Untersuchungen, Dünnschicht MRTs und längeren Patientenüberlebenszeiten. Hier konnte in einer Studie mittels Deep-Learning-Methoden die Detektionsrate von Hirnmetastasen mit einer Größe von > 6 mm auf 98 % gesteigert werden, bei niedriger falsch positiver Detektionsrate [3]. In einer eigenen Arbeit konnte bei Patient:innen(n = 85) mit singulären Hirnmetastasen und unterschiedlichen Primärtumoren mittels „radiomics" die Vorhersage des Überlebens zusätzlich zu den etablierten klinischen Faktoren verbessert werden [4]. Zwei interessante Beispiele, wie KI in Zukunft die Neuroonkologie unterstützen könnte.

Deep Learning steigert die Detektionsrate von Hirnmetastasen

Die automatisierte Bildanalyse ist derzeit noch sehr zeitaufwendig und hat bis zum klinischen Routineeinsatz noch viele Hürden zu überwinden. Unterschiedliche MRT-Scanner, kleine Patientenkohorten und ein aufwendiges heutzutage oftmals noch händisch durchgeführtes „Post-Processing“ stehen hier an erster Stelle. Trotz aller Hürden sind die Entwicklungen auf diesem Gebiet unaufhaltsam im Vormarsch und werden in Zukunft zur besseren Diagnose, Prognoseabschätzung und auch Therapieentscheidung neuroonkologischer Patient:innen herangezogen werden.